On suit... ’MediaUniversel’ pour agir et pour tous : en ligne mais en open source

© MediaUniversel

Un média universel, pour quoi faire ?

« Nous éditons la plateforme mediauniversel.eu avec les rédacteurs-diffuseurs que nous diffusons sous le nom mediauniversel.pm. D’une part pour mettre en ligne les données chaudes et dynamiques comme les entretiens, et les "Livres de Connaissances" des structures. D’autre part, pour donner les dates de réunions de type "portes ouvertes", réunions d’informations sur un projet en cours, réunions d’ intégration d’individus ou de groupes afin qu’ils co-construisent avec vous les projets en dynamique ou à venir », expliquent les concepteurs.

Faciliter les mises en relation

Sur le site, on trouve également des exemples de recherche-action à caractère social pour faciliter les mises en relation entre porteurs-acteurs et entre projets. Par exemple, expliquent-ils : « Nous travaillons avec le Laboratoire d’Innovation Sociale par la Recherche-Action (LISRA) - qui animait sa présentation d’interventions auprès de jeunes de pays africains lors du colloque récent à Saint-Denis sur les épistémologies du Sud. » Ces articles sont déjà en ligne et vous pouvez les lire et les commenter. Les lecteurs pourront également découvrir l’objet de cette initiative en consultant le Manifeste Hypercrate

Les lecteurs peuvent également interroger les concepteurs comme1@mediauniversel.pm sur des sujets tels que :

Comment rendre les logiciels libres accessibles à l’usage de tous ? « Pour "Diverses Vérités" et le Manifeste on a utilisé LaTeX en collaboratif ».

L’informatique depuis Imagina au concept des années 80 développé maintenant, comment sortir de ces référentiels ?

L’autonomie comment, pour qui, pour quoi ?

Les tiers lieux et les groupes, comment sont intégrés les idées de l’extérieur du groupe, comment sont accueillis les nouveaux ?

Que faire et qui se présentent aux Législatives ?

Qu’apportes l’éthologie et les différents comportements de pensées en gestion de projet ? ...

Patricia MAILLÉ-CAIRE

