Opéra d’été : Projections gratuites et en plein air des ballets de l’Opéra de Paris

Dans le cadre de l’opération « Opéra d’été », le Département des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec l’Opéra national de Paris, invite le public à découvrir gratuitement des ballets de renom, sur écran géant et en plein air, le 9 septembre à Marseille et le 17 septembre au Château d’Avignon en Camargue.



Á l’affiche à Marseille, la projection de la célèbre pièce de théâtre « Roméo et Juliette », œuvre de William Shakespeare, dans une mise en scène du chorégraphe Rudolf Noureev, accompagné de la musique de Sergueï Prokofiev. Ce ballet en trois actes, sera projeté au cœur du parc Athéna dans le 13e arrondissement de Marseille, et l’entrée pourra se faire dès 18h30 pour une séance programmée à 20 heures.



Aux Saintes-Maries-de-la Mer, c’est le ballet « Le Parc » qui sera projeté dans les jardins du Château d’Avignon. Signé du célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj, cette pièce qui trouve un subtil équilibre entre le souffle classique porté par la musique de Mozart et la modernité de son langage chorégraphique, pourra être visionnée le samedi 17 septembre à partir de 20 heures.

La rédaction