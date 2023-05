Accueil > Culture > Musique / Opéra > Opéra de Marseille. Une saison 2023-2024 épique...

Les saisons 2023-2024 de l’Opéra de Marseille et de l’Odéon viennent d’être dévoilées par le directeur général des établissements Maurice Xiberras en compagnie de Jean-Marc Coppola, l’adjoint à la culture. L’occasion pour le nouveau directeur musical, le jeune chef Michel Spotti, de faire part de ses ambitions, et pour tous de réaffirmer leur volonté d’ouvrir les portes de ce lieu culturel au plus grand nombre. Quant à la saison lyrique elle s’annonce épique.

Créé en 2020 à l’Opéra de Saint-Etienne, "Don Quichotte" est mis en scène par Louis Désiré. (Photo Cyrille Cauvet)

Le grand opéra à la française est à la mode !

La présente saison de l’opéra de Marseille se referme sur « Les Huguenots » de Meyerbeer, le Festival international d’Aix-en-Provence propose « Le Prophète » du même Meyerbeer en version concert en juillet et l’opéra de Marseille, toujours lui, ouvrira la saison à venir avec « L’Africaine », du même compositeur et proposera au printemps 2024 le « Don Quichotte » de Massenet… Phénomène régional ? Pas vraiment ; les œuvres d’envergure créés, en particulier, à l’Opéra de Paris au milieu du 19e siècle font désormais florès sur les scènes hexagonales. On retrouve à domicile des partitions à l’instar des britanniques, sir Colin Davis en tête, qui en son temps avait redonnée vie, et popularité, aux compositions magistrales de Berlioz.

C’est donc « L’Africaine » qui ouvrira la saison prochaine en octobre. Une nouvelle production initialement programmée en 2020 et décalée de trois saisons pour cause de pandémie. A Marseille cette œuvre a une histoire particulière puisque c’est au soir d’une de ses représentations qu’en 1919 le feu ravageait le Grand Théâtre… Charles Roubaud signe la mise en scène, Roberto Rizzi Brignoli assurera la direction musicale et les deux principaux rôles seront tenus par Karine Deshayes (déjà présente au casting des Huguenots) et Florian Laconi.

Trois Verdi sinon rien !

Une saison sans Verdi à l’Opéra de Marseille peut être ici un casus belli. L’une des plus italienne, voire la plus italienne des villes de France ne peut se passer de bel canto. Pour preuve le succès populaire du dernier Nabucco en date donné il y a quelques semaines et qui aurait pu faire le plein encore quelques représentations de plus. Bref, sur les huit productions programmées cette nouvelle saison, trois sont signées du compositeur transalpin. Sous la direction de Paolo Arrivabenni, « Attila », en version concert, avec la très attendue participation d’Angela Meade, l’électrisante soprano américaine et « Un bal masqué » pour refermer la saison avec Marta Torbitoni et Enea Scala ; entre les deux, une « Traviata » dont la direction a été confiée à la talentueuse Clelia Cafiero qui retrouvera Marseille avec bonheur, Ruth Iniesta et Julien Dran composant le couple Violetta-Alfredo.

Un « one shot » avec Ohana

Le 25 novembre, une unique représentation en version concertante de l’œuvre de théâtre musical « Autodafé », cantate de Maurice Ohana sera interprétée, entre autres, par Musicatreize sous la direction de Roland Hayrabedian. Cette cantate, créée en 1971 aux Choralies de Vaison-la-Romaine, est composée de 15 parties mettant en musique, entre burlesque et drame, des épisodes tragiques de l’histoire mondiale (inquisition, massacre des amérindiens, dictature haïtienne, Première guerre mondiale…) ; elle n’a jamais été donnée depuis 50 ans.

Pour les fêtes, c’est « La Veuve Joyeuse » qui accompagnera le passage de 2023 à 2024, Anne-Catherine Gillet prenant les traits, et la voix, de Missia ; l’occasion, aussi, de retrouver le maestro Foster à la tête de l’orchestre maison qui lui doit beaucoup.

Courjal, Chevalier à la triste figure

Au début du dernier siècle, c’est pour Chaliapine que Massenet écrit « Don Quichotte » sur un livret de Henri Cain. Jour pour jour, ou presque, après 22 ans d’absence à Marseille (dernière représentation le 12 mars 2002), le « Chevalier à la triste figure » de Cervantes sera sur la scène à deux pas du Vieux-Port les 19, 21 et 24 mars 2024. Maurice Xiberras a demandé à Nicolas Courjal d’aller défier les pales de moulins à vent, à Héloïse Mas de devenir Dulcinée et à Marc Barrard d’être Sancho. Trois représentations seulement, attention au sold out… Quant au nouveau directeur musical de l’Opéra, Michele Spotti, il s’est tourné vers Mozart et « Les Noces de Figaro » pour la première direction d’opéra de son mandat. Cette production permettra de retrouver Patrizia Ciofi qui sera la comtesse.

Concerts et nouveautés

Huit grands concerts sont aussi au programme de cette saison, de même que cinq concerts de musique de chambre, le festival des Musiques Interdites qui prendra une dimension particulière avec la commémoration des 80 ans des rafles de Marseille, une création du ballet Julien Lestel et trois cartes blanches au GMEM. Parmi les nouveautés de cette saison, il y aura des « concerts en famille » destinés aux enfants et à leurs parents, l’accueil de Martha Argerich en coréalisation avec Marseille Concerts, les rendez-vous « petits prix » du dimanche matin au foyer Ernest Reyer. Le dispositif de gilets vibrants à destination des personnes sourdes et malentendantes sera aussi proposé. Il permet de percevoir la musique par la réception des vibrations captées par les gilets durant la représentation. Enfin, de nouvelles réductions tarifaires pour les personnes en situation de handicap seront appliquées.

C’est une saison riche et équilibrée qui a été présentée en ce début mai. Souhaitons qu’elle permette au public de revenir en nombre aux rendez-vous lyriques et musicaux proposés pour en profiter après les années perturbées que nous venons de vivre et qui ont considérablement modifié les habitudes de fréquentation des lieux culturels…

Michel EGEA

Plus d’info et réservations : opera.marseille.fr