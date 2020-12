Opéra de Nice : retransmission du concert événement de la Saint-Sylvestre

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Opéra de Nice : retransmission du concert événement de la (...)

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a souhaité offrir à tous les seniors, principalement ceux qui sont isolés, un cadeau chorégraphique pour le réveillon de Noël avec la diffusion de Don Quichotte du Ballet Nice Méditerranée dirigé par Eric Vu-An. Pour le réveillon de Saint-Sylvestre, la ville de Nice en partenariat avec l’Opéra de Nice proposent la diffusion du concert de l’orchestre philharmonique de Nice, enregistré sans public et retransmis le jeudi 31 décembre à 18 heures sur la chaîne de télévision locale Azur TV [ 3 ], disponible en TNT sur le canal 31 (Alpes-Maritimes).

L’Orchestre Philharmonique de Nice et son directeur musical György G. Rath ©opéra-nice

Alors, pourquoi de ne pas commencer le réveillon de la Saint-Sylvestre en musique en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Nice et de son directeur musical György G. Rath ? u programme, la Symphonie n° 7 de Beethoven, comme une évidence pour clore cette année où l’on a célébré le 250e anniversaire de sa naissance. La Symphonie n° 7 est construite selon une progression où le rythme joue le premier rôle, davantage que la mélodie, donnant à l’ensemble de l’œuvre un caractère dansant et une vigueur certaine. En seconde partie, c’est une valse « niçoise » que vous pourrez entendre, Souvenir de Nice de Johann Strauss II. « Un programme magnifique que les artistes musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Nice et les équipes de l’Opéra Nice Côte d’Azur sont heureux de partager avec vous en ce réveillon un peu particulier », précisent les organisateurs. Alors pour cette belle soirée, n’oubliez pas de vous mettre sur votre 31...

