Solidarité de la France pour la Tunisie : CMA CGM achemine 55 tonnes de matériel médical pour faire face à la pandémie

Déchargement du matériel médical au Port de Radès (Tunisie) © CMA CGM

La Fondation CMA CGM achemine en urgence et gracieusement 55 tonnes de matériel médical

Ce sont en tout 20 conteneurs de matériel médical qui arriveront au port de Radès depuis Marseille avec près de 5 millions de masques FFP2 et 1 800 consommables pour respirateurs. Le premier conteneur est arrivé au Port de Radès ce matin à bord du Mont Ventoux, navire du Groupe CMA CGM.

Cette opération d’envergure est coordonnée par la Fondation CMA CGM et le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères afin de répondre aux besoins urgents des établissements de santé tunisiens qui font face à un rebond épidémique. La Fondation CMA CGM a participé à onze opérations humanitaires dans le cadre de son partenariat avec le CDCS, initié en janvier 2020, en mobilisant son outil industriel et son expertise maritime, logistique et aérienne. Récemment, elle a organisé l’acheminement de l’aide humanitaire d’urgence de la France en Inde en réponse à la pandémie de Covid.

Le Groupe CMA CGM, une présence forte en Tunisie

Implanté depuis plus de dix ans en Tunisie avec 4 ports desservis, 7 escales hebdomadaires et 4 bureaux couvrant tout le territoire tunisien, le Groupe CMA CGM relie la Tunisie au reste du monde.