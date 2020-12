Opérette. Le Théâtre de l’Odéon vous offre "La Chauve Souris" pour les fêtes

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Opérette. Le Théâtre de l’Odéon vous offre "La Chauve Souris" pour les (...)

Le temple marseillais de l’opérette n’échappe, hélas, pas au contexte sanitaire que l’on connaît désormais depuis près d’un an. Ainsi, plusieurs représentations ont été annulées et sous la houlette de Maurice Xiberras, des productions ont fait l’objet d’une captation pour être proposées sur internet.

Alors que l’on peut toujours voir, et ce jusqu’au 19 janvier prochain, « Jeanne qui pleure et Jean qui rit », une opérette en un acte de Jacques Offenbach, pour ce Noël, c’est « La Chauve Souris » qui est offerte au public. Signée Meilhac et Halévy pour le livret et Johan Strauss fils pour la musique cette opérette viennoise compte parmi les plus célèbres du répertoire. Le notaire Duparquet souhaite organiser une joyeuse farce à son ami Gabriel Gaillardin qui, quelques temps auparavant, lui a fait parcourir la ville, déguisé en chauve-souris. Un scénario vaudevillesque sur une partition de grande qualité : il n’en fallait pas plus pour donner à cette œuvre toutes ses lettres de noblesse.

Un casting exceptionnel a été réuni sur la scène de l’Odéon

De la célébrissime ouverture jusqu’aux dernières gouttes de champagne du final, La Chauve-souris est un ravissement pétillant, un brin décadent. C’est Didier Benedetti qui assure la direction musicale à la tête de l’orchestre de l’Odéon alors que la mise en espace est signée par Jacques Duparc. Pour faire vivre cette production, c’est un casting exceptionnel qui a été réuni sur la scène de l’Odéon avec Jennifer Michel (Caroline), Julia Knecht (Arlette), Jean François Vinciguerra (Tourillon), Florian Laconi (Gaillardin), Philippe Ermelier (Duparquet), Christophe Berry (Alfred), Alfred Bironien (Alfred) et Jacques Duparc (Léopold / Bidard).

Le spectacle sera mise en ligne le vendredi 25 décembre à 18 heures sur les sites marseille.fr et odeon.marseille.fr ; « La Chauve Souris » sera diffusée jusqu’au dimanche 24 janvier.

Michel EGEA