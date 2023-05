Opérette. Une saison de nouvelles productions pour les 100 ans de l’Odéon

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Opérette. Une saison de nouvelles productions pour les 100 ans de (...)

Un des tableaux de La Grande duchesse de Gérolstein d’Offenbach dans une production de 1997. C’est une nouvelle mise en scène qui sera proposée à l’Odéon. (Photo Christian Dresse)

Genre populaire par excellence, l’opérette est à Marseille comme chez elle. Historiquement, certes, mais aussi, et aujourd’hui surtout, par cette volonté de la faire vivre, briller et s’épanouir en haut de la Canebière. Une volonté entretenue au fil des ans avec hargne et passion par Maurice Xiberras, le directeur général de l’Opéra et de l’Odéon qui n’oublie pas d’où il vient et qui sait entretenir de solides liens professionnels avec la crème des artistes amoureux de la comédie.

Alors oui, mettre en place une saison d’opérettes, une des seules, voire la seule de ce niveau en France, la chose est peu aisée. Aujourd’hui, tout comme à l’opéra, il faut proposer des titres et des partitions qui parlent et chantent aux oreilles du public pour remplir les salles. Et pourtant… Il y a tellement d’œuvres qu’il conviendrait de remettre dans la lumière tant elles présentent d’intérêt. Au cœur des deux maisons lyriques marseillaises, Maurice Xiberras tente de composer harmonieusement afin de satisfaire les passionnés, de leur faire découvrir des pépites cachées et d’attirer un nouveau public dans les salles. A l’Odéon aussi, des actions culturelles en direction des scolaires sont menées et il n’est pas rare, désormais, de voir se côtoyer sur les sièges vénérables anciens et têtes blondes. Pour cette saison 2023-2024, c’est un programme réjouissant qui est proposé ; souhaitons qu’il recueille l’adhésion du plus grand nombre.

« La Cage aux folles » pour l’ouverture

Tout débutera en octobre avec une création à Marseille de la comédie musicale de Jerry Herman « La Cage aux folles » composée sur un livret de Fierstein d’après la pièce de Jean Poiret. Serge Manguette signera mise en scène et chorégraphie, Christian et André Mornet seront à la direction musicale et Fabrice Todaro sera Zaza Napoli. On a hâte… Difficile de ne pas programmer une œuvre de Vincent Scotto pour ce 100e anniversaire ; ce sera « Un de la Canebière » dirigée par Didier Benetti, mise en scène par Simone Burles avec, entre autres joyeux au casting : Caroline Géa (Francine) et Grégory Benchenafi (Toinet).

On ne sait pas si Laurence Janot est devenue propriétaire d’un deux-pièces cuisine ensoleillé avec vue sur le Vieux-Port, toujours est-il que la dame peut être nommée citoyenne d’honneur de Marseille au regard de la régularité des ses participations heureuses aux distributions de l’Opéra et de l’Odéon. Pour ouvrir l’année 2024, elle sera « La Grande Duchesse de Gérolstein » mise en scène par Yves Coudray et dirigée par Jean-Christophe Keck.

Les quatre travaux de Carole Clin

Autre ouvrage peu connu et très attendu, le « Paganini » de Franz Léhar dirigé par Federico Tibone et qui sera mis en scène par Carole Clin, une autre amoureuse studieuse de la Canebière et de sa salle fétiche puisqu’elle demeurera sur place jusqu’à la fin de la saison d’opérette pour mettre en scène « 4 jours à Paris » direction musicale Bruno Conti, puis, « Chanson Gitane » de Maurice Yvain, avec une distribution 5 étoiles et « Méditerranée » de Francis Lopez pour tirer le rideau en compagnie de Bruno Conti au pupitre. Lorsqu’on connaît l’intelligence, la qualité et la finesse du travail scénique et chorégraphique de Carole Clin, on ne peut qu’être ravis d’avoir la possibilité d’apprécier son travail à quatre reprises en cette saison anniversaire.

Michel EGEA

