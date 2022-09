Orange Cyberdefense renforce ses expertises en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un nouveau campus à Marseille

Accueil > Aix Marseille > Economie > Orange Cyberdefense renforce ses expertises en Provence-Alpes-Côte (...)

Hugues Foulon est directeur exécutif de la stratégie et des activités de cybersécurité du Groupe Orange et PDG d’Orange Cyberdefense © DR

L’équipe régionale, composée d’une soixantaine de collaborateurs et dirigée par Alexandre Gazzola, Directeur Régional, intensifie le déploiement de ses expertises techniques au plus près des acteurs publics et privés de la région depuis le centre névralgique du quartier d’affaires Euroméditerranée.

Adaptées aux enjeux spécifiques du territoire, les nouvelles offres de surveillance, de protection contre les menaces cyber et de gestion de crise ont pour objectif « de répondre aux besoins en forte croissance des entreprises de toutes tailles. Aussi, un programme de formations aux risques cyber et un espace de démonstration d’attaques sont proposés au sein du campus pour les clients de la Région. »

Figurer parmi les employeurs les plus dynamiques de la région

Depuis son implantation, il y a six ans à Marseille, les effectifs d’Orange Cyberdefense affichent une croissance constante de près de 40% chaque année. Afin de soutenir ses ambitions au sein de son nouveau campus, le groupe renouvelle sa volonté « de figurer parmi les employeurs les plus dynamiques de la région et vise dans les douze prochains mois une vingtaine de nouveaux collaborateurs (débutants et confirmés) ». L’ensemble des métiers de la cybersécurité sont concernés, qu’il s’agisse d’analystes au sein des équipes opérationnelles mais également d’architectes, de consultants ou encore d’hackers éthiques... Dans ce contexte, des partenariats ont été noués avec le milieu académique du territoire afin d’intégrer des stagiaires, alternants et nouveaux diplômés.

Un lieu d’interaction sociale

D’un point de vue fonctionnel, le projet immobilier a été conçu pour favoriser l’interaction sociale et la collaboration. A titre d’exemple, les collaborateurs sont ainsi libres de s’installer dans un espace de coworking pour faciliter la dynamique de groupe et l’innovation, mais ils peuvent également recourir à des zones plus confidentielles en fonction de la nature de leurs projets.

Il promeut également une mobilité régionale en accueillant les équipes d’Orange Cyberdéfense déployées sur le Vaucluse, le Var et les Alpes Maritimes. L’architecture s’articule autour d’une décoration singulière qui intègre des couleurs minérales, des cloisons arrondies et mêle un ensemble de bois et vitrage soulignant une ambiance chaleureuse. Enfin, le campus d’Orange Cyberdefense de Marseille répond « aux meilleurs indicateurs actuels de performance énergétique ».

Hugues Foulon, CEO d’Orange Cyberdefense déclare :« Notre volonté de construire une société numérique plus sûre se fonde sur le déploiement de nos expertises au cœur des territoires, au plus près de nos clients, avec un ancrage local puissant pour attirer les meilleurs talents. Le tissu entrepreneurial phocéen est dynamique avec notamment ses secteurs industriels et maritimes particulièrement développés. Nous accompagnons au quotidien les entreprises de la région mais également les collectivités ainsi que les établissements de santé dont les enjeux de cybersécurité sont particulièrement prégnants. Ce nouveau campus est un signal fort de nos ambitions ».

La rédaction

Hugues Foulon

Hugues Foulon, né en 1968, est directeur exécutif de la stratégie et des activités de cybersécurité du Groupe Orange et Président Directeur Général d’Orange Cyberdefense. Il a débuté sa carrière en 1994 à la Générale des Eaux (Groupe Veolia) où il devient directeur d’une usine d’eau potable puis directeur des sociétés « Monégasque de Télédistribution » et « Monégasque des Eaux ».

En 2000, il fait sa première incursion dans le monde des télécoms en rejoignant Monaco Telecom du groupe Vivendi en tant que directeur général adjoint, chargé des directions fonctionnelles. En 2005, il intègre le Groupe en tant que directeur finance commerciale grand public pour l’activité Mobile. Il y reste deux ans avant de partir pour le Maghreb et devenir le directeur du contrôle de gestion de Maroc Telecom.

En 2007, de retour à Orange, il occupe successivement les postes de directeur du contrôle de gestion de la division Marketing et Innovation, directeur auprès du directeur général délégué du Groupe, chargé des finances, puis de directeur financier de la division Afrique et Moyen Orient. Il est ensuite nommé directeur auprès de Stéphane Richard et secrétaire du Comité exécutif du Groupe. Il est diplômé de l’École polytechnique et de l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA). Il est également auditeur de la 66e session « politique de défense » de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN).

À propos d’Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense est l’entité du Groupe Orange dédiée à la cybersécurité. Elle compte 8000 clients dans le monde entier. En tant que leader européen de prestations de services en cybersécurité, nous nous efforçons de protéger la liberté et de construire une société numérique plus sûre. Nos capacités de services puisent leur force dans la recherche et le renseignement ce qui nous permet d’offrir à nos clients une connaissance inégalée des menaces en cours ou émergentes. Fort d’une expérience de 25 ans dans le domaine de la sécurité de l’information, de plus de 2500 chercheurs et analystes, de 18 SOC et de 14 CyberSOC répartis dans le monde entier, nous savons adresser les problématiques globales et locales de nos clients. Nous les protégeons sur l’ensemble du cycle de vie de la menace dans plus de 160 pays.