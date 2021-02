Accueil > Ailleurs > Economie > Orange et Engie concluent un PPA de 15 ans en énergie renouvelable

Quand deux mastodontes de l’économie française font cause commune dans un projet, cela peut faire des étincelles. Ou plutôt de l’électricité propre, dans ce cas précis. Orange, l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, s’associe à Engie, premier développeur d’énergie solaire et éolienne en France, pour mettre en œuvre une solution globale d’approvisionnement en énergie renouvelable sur le territoire national.

La mission d’Engie est de créer de nouvelles capacités de production d’énergie solaire ©Hagay Sobol

La mission d’Engie est ambitieuse et variée : créer de nouvelles capacités de production d’énergie solaire, gérer la production de l’ensemble des capacités électriques renouvelables contractées par Orange auprès d’autres producteurs et fournir des volumes complémentaires pour répondre à la consommation effective de l’opérateur. Des tâches qui n’effraient pas le développeur d’énergie, plus que jamais prêt à relever le défi.

Des retombées économiques importantes en local

Un contrat d’achat d’électricité (Corporate Power Purchase Agreement dit PPA) a donc été signé entre les deux partenaires, pour une durée de 15 ans. Il permettra la création de deux nouveaux projets solaires de 51 MWc, dans les Hautes-Alpes (05), sur les communes de L’Epine (38 MWc) et de Ribeyret (13 MWc). Avec une mise en route prévue, au plus tard, le 1er janvier 2023.

Plus loin qu’un simple accord entre deux entités, il est important de noter que ce programme ambitieux est également synonyme de retombées économiques significatives pour les territoires en question, que ce soit au niveau des entreprises locales, pour la construction, l’exploitation, l’entretien des sites et la perception des loyers et recettes fiscales générées par les installations.

Contribuer à la transition énergétique du pays et au développement économique des territoires

Pour Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe d’Orange et CEO d’Orange France, cet accord entre tout droit dans une logique de développement respectueux de l’avenir de la planète. « La réduction de notre empreinte environnementale est un enjeu majeur de la stratégie d’Orange. L’ambition du Groupe, pour 2025, est de réduire de 30 % ses émissions de CO2 directes par rapport à 2015 et d’atteindre 50 % d’énergies renouvelables dans son mix électrique. La signature de notre accord avec ENGIE est à cet égard très importante ; elle témoigne de notre volonté d’être un acteur majeur des PPA en France. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à la transition énergétique du pays mais également au développement économique des territoires qui accueilleront les nouvelles installations solaires. »

Une volonté totalement partagée par son nouveau partenaire Orange, qui ne cache pas sa fierté de collaborer avec un acteur majeur de l’économie française pour construire un avenir prospère, durable et faible en carbone. « Ce PPA contribue à augmenter la part des renouvelables sur le territoire français et participe ainsi à l’atteinte des objectifs ambitieux de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Ce contrat innovant illustre l’expertise d’ENGIE sur l’intégralité de la chaîne de valeur de l’électricité renouvelable et notre ambition d’accélérer la transition énergétique de nos clients. », conclut Rosaline Corinthien, Directrice Générale d’Engie France Renouvelables.

Mathieu Seller