Pernod Ricard a fait le choix de la capitale pour installer son nouveau siège mondial The Island dans le quartier Saint Lazare. L’ensemble, réalisé par l’architecte Jacques Ferrier, est situé sur une esplanade piétonnière entre les rues de Londres et d’Amsterdam et a pour adresse le "5, Cours Paul Ricard" dans le 8e arrondissement de Paris -un nouveau nom qui rentre dans l’annuaire des rues Parisiennes. Siège qui vient de remporter le prix du meilleur projet d’aménagement de l’année dans la catégorie « medium corporate building ». Cette distinction, l’une des plus prisées de la profession, lui a été attribuée dans le cadre de la 15e édition des « Best of Year Awards » organisés par le magazine international de référence, Interior Design .

"The Island " vient de remporter le prix du meilleur projet d’aménagement de l’année © Saguez-and-partners

Le palmarès 2020 a été dévoilé lors d’une cérémonie digitale par Cindy Allen, rédactrice en chef de Interior Design qui n’a pas manqué de faire référence à Paul Ricard et à l’histoire du nom The Island. Le projet était en lice contre deux autres finalistes : le siège de Rockefeller Group situé à New York et le EY Wavespace, centre d’innovation du groupe situé à Anvers. Depuis juillet dernier, The Island, rappelant les îles du Sud de la France dont le Groupe est originaire, incarne la transformation mise en œuvre par Pernod Ricard depuis quelques années sous la houlette de son Président-Directeur général Alexandre Ricard. L’aménagement intérieur des 18 000 mètres carrés du bâtiment hyperconnecté et écoresponsable situé en plein cœur de Paris est l’œuvre de l’agence Saguez & Partners.

Concevoir un espace favorisant les interactions entre chacun des 900 collaborateurs

Après deux années d’élaboration, cette dernière a conçu pour Pernod Ricard un projet reflétant sa vision centrée sur le collaborateur avec comme motivation : concevoir un espace favorisant au maximum les interactions entre chacun des 900 collaborateurs. Convaincus que 80% des idées innovantes naissent de ces échanges interpersonnels, informels comme l’a démontré Thomas Allen, chercheur au MIT, Saguez & Partners a créé un espace de travail favorisant les rencontres, les collaborations, les échanges d’expériences et les synergies. Pour le fondateur de l’agence, Olivier Saguez, « Ce prix consacre un projet particulièrement emblématique. Rarement une entreprise aura autant cherché à briser les silos et à favoriser les interactions. Nous sommes très fiers d’avoir été les designers d’un projet humainement si ambitieux ». Pour Olivier Cavil, Directeur de la Communication de Pernod Ricard qui fut en charge de l’ensemble du projet The Island, « Ce nouveau siège est sans doute le plus beau symbole de la transformation de notre Groupe. Ce n’est pas seulement un lieu fonctionnel, c’est un lieu chaleureux et esthétique, un lieu qui fait vivre au quotidien notre culture de la convivialité ; de celle qui replace au cœur l’importance des échanges physiques informels à l’heure de la généralisation des réunions virtuelles et du télétravail. Quoi de mieux qu’une île pour rêver disait Paul Ricard ». Le « Best of Year Award » de Interior Design est le deuxième prix international remporté par "The Island" qui avait été désigné en septembre dernier comme meilleur projet de bureau lors des Mipim Awards 2020.

