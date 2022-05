Paris. Réunion sur la finale de la ligue des champions : ’Faire toute la lumière sur les dysfonctionnements constatés’

Accueil > Sports > Paris. Réunion sur la finale de la ligue des champions : ’Faire (...)

A la suite des incidents qui ont malheureusement émaillé la soirée de la finale de la Ligue des Champions ce samedi 28 mai, et parfois sévèrement affecté l’expérience d’un certain nombre de spectateurs, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra a souhaité, avec le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, réunir l’ensemble des acteurs en charge de l’événement afin de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements constatés et de faire en sorte qu’ils ne se reproduisent pas à l’avenir.

Lors de cette réunion, qui s’est tenue ce lundi 30 mai au ministère des Sports et des Jeux Olympiques en présence du ministre de l’Intérieur, de la préfecture de Police, de la préfecture de Seine-Saint-Denis, du maire de Saint-Denis, de l’UEFA, de la Fédération française de football et du consortium Stade de France, chacun a pu partager de façon transparente et constructive son analyse des incidents, de leurs causes et de leurs enchaînements, puis détailler les enseignements à en tirer pour une meilleure gestion à l’avenir.

Il a été constaté une claire convergence de vues et d’interprétations. Il a en particulier été souligné par l’ensemble des acteurs que l’afflux de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets (de l’ordre de 30 000 à 40 000) était à l’origine des engorgements dans les accès au stade pour les spectateurs. Il est aussi ressorti que la fraude aux faux billets a été organisée et massive.

A cet égard il a été instamment demandé à l’UEFA de mener sans délai une enquête approfondie sur les failles constatées en matière de billetterie. Cette demande viendra en complément de la saisine effectuée par le préfet de Police de Paris du parquet de Bobigny en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, les échanges ont permis d’établir que 2 700 spectateurs munis de billets n’ont malheureusement pas pu assister au match. L’UEFA s’est engagée à apporter dans un futur proche des compensations individualisées à ces spectateurs.

Au terme de ce tour de table, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a confié à Michel Cadot, en sa qualité de Délégué Interministériel aux Grands Événements Sportifs (DIGES), le soin de lui remettre sous 10 jours un rapport synthétisant les principaux faits intervenus et les enseignements à en tirer pour la gestion des grands événements sportifs.