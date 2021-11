Partenariat : Costa Croisières et la CCI Aix Marseille Provence s’engagent pour l’emploi

Accueil > Aix Marseille > Economie > Partenariat : Costa Croisières et la CCI Aix Marseille Provence (...)

Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) et Raffaele D’Ambrosio, Directeur général France et vice-président de Costa Croisières, viennent de signer une convention de partenariat en faveur de l’emploi et du dynamisme économique local.

Jean-Luc Chauvin entouré de Raffaele D’Ambrosio et de Jean François Suhas © Clément Olivier

Dans le cadre de ce partenariat, la CCIAMP a organisé au Palais de la Bourse une journée de recrutement pour le compte de Costa Croisières, avec la collaboration de l’équipe Mobilité internationale de Pôle emploi et des partenaires du territoire. Près de 60 candidats se sont ainsi présentés aux entretiens en présentiel et près de 100 entretiens seront organisés à distance, afin de pourvoir les 40 postes proposés par l’entreprise. Ces derniers seront intégrés au sein de sa flotte à compter de janvier 2022 à la suite d’une formation spécifique. Pour rappel, il s’agit de postes dans l’hospitalité, le divertissement, l’animation et le service client.

Une journée de recrutement qui s’inscrit au cœur de la reprise économique du territoire © Clément Olivier

Cette journée de recrutement s’inscrit au cœur de la reprise économique du territoire, « la croisière y contribuant activement depuis début juillet sous le signe de la durabilité, notamment sous l’impulsion de la compagnie Costa Croisières, pour qui les communautés locales sont des acteurs essentiels de son activité. Former les jeunes, offrir des opportunités d’emplois, et collaborer étroitement avec les écoles et les organismes de formation sont des piliers fondamentaux de l’activité de Costa et autant d’opportunités de faire rayonner le territoire », précise la CCIAMP.

En outre, le partenariat porte sur le projet « Y’a du Taf ici » porté par la CCIAMP avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône. « L’objectif est de montrer aux jeunes la réalité d’une centaine de métiers nouveaux, en mutation, en tension, ou connaissant un déficit d’image ou de mixité, à travers des vidéos diffusées sur TikTok et Instagram. Il s’agit par ailleurs de mettre en valeur les entreprises qui s’engagent pour l’emploi mais aussi leurs collaborateurs qui expliqueront leur métier. »

Costa Croisières se prêtera ainsi au jeu et participera à la réalisation d’une capsule vidéo « testimoniale » pour promouvoir un de ses métiers et contribuer ainsi à le faire connaitre auprès des jeunes publics. Enfin, Costa Croisières intègrera le Club des partenaires de la CCIAMP et organisera dans le courant de l’année une journée de visite à bord de l’un de ses deux navires « nouvelles générations » propulsés au Gaz naturel liquéfié (GNL), le Costa Smeralda ou le Costa Toscana, lequel fera sa première

escale à Marseille le 6 mars prochain.

« Cette convention de partenariat poursuit plusieurs objectifs : permettre l’accès à l’emploi à des talents du territoire qui viendront renforcer la richesse et la diversité des équipes de Costa Croisières. Mais aussi consolider nos relations historiques avec cet opérateur, promoteur de la destination "Marseille", et contribuer ainsi à la relance durable de l’activité croisière sur notre territoire », précise Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

« Costa place la reprise de son activité sous le signe de la durabilité et de la collaboration avec les territoires. Marseille et son port sont profondément ancrés dans l’activité de la compagnie depuis plus de 25 ans. Ce partenariat avec la Chambre de Commerce d’Aix-Marseille-Provence, pour lequel le Club de la Croisière Marseille Provence a joué un rôle essentiel, permettra de pérenniser notre collaboration à long-terme afin de notamment répondre aux nouveaux besoins de la compagnie dans cette phase de relance économique. Nous sommes heureux de proposer de réelles opportunités professionnelles au cœur du territoire et d’être impliqués dans la formation des jeunes comme peut en attester la présence des écoles de tourisme lors de l’évènement avec qui nous concevons les croisières de demain », souligne Raffaele d’Ambrosio, Directeur général France et vice-président Costa Croisières.

« Ce partenariat marque une étape solide de plus dans l’ancrage territorial de la compagnie Costa Croisières à Marseille. Je suis ravi de « graver dans le marbre » la signature du manifeste Costa, pour un tourisme durable, inclusif et chargé de sens et de valeur, parfaitement en adéquation avec nos enjeux prioritaires, pour continuer d’encourager la transition de l’activité vers une croisière apaisée et acceptée, génératrice de retombées économiques et d’emplois », insiste Jean François Suhas, Président du Club de la Croisière Marseille Provence.

