Partenariat : Destimed diffuse les émissions de LEHTV

Thierry Vanderdonckt, président de l’association Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée et Fabian Frydman, directeur général Destimed © DR

LEHTV est le média de l’association des Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée. Cet organisme représente les entreprises des zones d’activité de l’Est et du Sud de Marseille depuis 2009.

Leurs actions et missions consistent à :

Défendre les entreprises du territoire et proposer des solutions concrètes face aux problèmes de mobilité et de sécurité.

Faciliter les recrutements des entreprises par la mise en place d’actions innovantes (Masterclass Industrie et Commerce, Campus...).

Construire des synergies entre dirigeants et mutualiser certaines ressources.

Développer le business de nos adhérents en toute convivialité avec un planning d’événements réguliers et divers.

Favoriser les informations et la mise en œuvre des dispositifs d’aide des pouvoirs publics.

Média et électrique pour ce 7e volet

Pour ce septième opus, demandez le programme :

Que diriez-vous de découvrir un média où politique, culture, nouvelles initiatives et paroles d’experts sont mis en avant ?

Fabian Frydman vous présentera DestiMed, un journal du territoire plein d’ambitions et de projets.

Êtes-vous prêts à passer à l’électrique ? En seconde partie d’émission Thierry Vanderdonckt et Mathieu Pigny accueilleront Nicolas Buteau, Directeur du Développement entreprises chez EDF qui vous donnera plus d’informations sur les critères et lois pour définir et développer votre projet.

Mathieu SELLER