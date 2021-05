Accueil > Provence > Economie > Partenariat : Engie donne de l’énergie à DestiBusiness

Engie, leader français, troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l’énergie, intègre « DestiBusiness ». Ce dispositif propose aux partenaires de Destimed nombre d’avantages et notamment une tribune permettant à leurs experts de répondre aux questions que se posent quotidiennement les lecteurs. Ludovic Parisot, Directeur régional Sud Corse Monaco revient sur les actions concrètes d’Engie destinées à donner vie à la politique RSE de l’entreprise.

Ludovic Parisot, directeur Régions Sud, Corse et Principauté de Monaco

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède de nombreuses richesses, que ce soit naturelles ou humaines et notre Groupe y est présent depuis toujours. Nous avons pour volonté de lui permettre de se développer encore plus et de manière durable en travaillant en faveur de la transition Zéro carbone, de la transition écologique et de contribuer au fait que notre territoire garde son avance sur ces sujets. Nous créons de la valeur en misant sur le développement des énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien, biomasse) et nous investissons dans les technologies avancées (éolien en mer, biogaz, hydrogène). En cela, les plans de relance annoncés en Europe et en France, qui confortent nos orientations stratégiques, sont autant de nouvelles opportunités de développement.

Et, pour répondre aux enjeux environnementaux (développement durable, neutralité carbone, pollution, risques climatiques) et sociétaux (ressources humaines, éthique, santé et sécurité), nous mettons en place des actions concrètes au quotidien autour de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Nous nous engageons ainsi à identifier notre impact sur l’environnement et à mettre en place des actions au travers de notre démarche neutre en carbone. Nous luttons également contre la discrimination et promouvons l’égalité des chances, l’insertion, le soutien de la diversité et des générations. Nous souhaitons enfin devenir fédérateur d’une consommation plus réfléchie en collaborant avec des partenaires responsables au cœur des territoires.

Connaître les besoins, les attentes, de la population, des entreprises et faire partager nos avancées sont deux enjeux pour répondre aux mieux à la transition écologique, à l’impératif de développement durable. Pour cela, il est important pour ENGIE de travailler avec les médias, notamment locaux, qui ont un fort ancrage auprès des populations.

A travers DestiBusiness, nous souhaitons pleinement nous inscrire dans cette dynamique de liaison entre la région, ses habitants, ses politiques, ses entreprises… Nous avons là, une possibilité d’avoir un lieu d’échange permanent avec l’ensemble de cette sphère, en partageant nos expériences, que ce soit d’entreprise de territoire ou solidaire. C’est une opportunité de travail en commun, avec les acteurs économiques et les institutions.

« DestiBusiness » est un lieu de partage. Nous avons ainsi la possibilité de rapprocher chaque prise de parole à la réalité du territoire. Ces sujets touchent tout le monde et au travers de Destimed, nous entendons faire passer des messages, en recevoir et mettre en exergue la capacité d’Engie à accompagner notre belle région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.