Partenariat entre E-Enfance et Teach on Earth pour mettre en place une formation sur le cyber-harcèlement

« Un doute, Net Ecoute : 0800 200 00 », c’est le nom de la formation sur le cyber-harcèlement mise à la disposition du grand public par l’association parisienne E-Enfance, spécialiste de la protection de l’enfance sur Internet en partenariat avec l’association Teach on Earth, émanation de la start-up de Sophia-Antipolis Teach on Mars spécialiste du mobile-learning.

la formation sur le cyber-harcèlement mise à la disposition du grand public ©E-Enfance

Aujourd’hui, les enfants comme les adolescents sont très présents sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Des contenus de tous genres, des likes par milliards, des partages de photos, vidéo : une surexposition qui peut déraper ! La pandémie et les confinements successifs ont permis d’observer en France une hausse significative des usages numériques chez les enfants et les adolescents.

il est important de rappeler les bonnes pratiques afin de protéger les enfants sur Internet et les réseaux sociaux

« La période difficile que nous traversons entraîne toujours plus de tensions qui se répercutent aussi sur les réseaux sociaux. Le confinement a fait basculer durablement nos pratiques, intégrant encore davantage la dimension numérique dans notre quotidien, explique Justine Atlan, directrice générale de l’Association e-Enfance. Nous devons rester vigilants sur les conséquences qui ne sont pas encore visibles de façon définitive pour les enfants et les adolescents. Nous devons rester attentifs au besoin de nos adolescents d’échanger avec leurs pairs, en particulier pour les 10-15 ans en pleine construction dans leur rapport à autrui. Un aspect qui peut les rendre plus vulnérables notamment dans un univers virtuel. »

L’application Teach on Earth permet une immersion dans l’univers de Net Ecoute ©Teach on Earth

Dans ce contexte, il est important de rappeler les bonnes pratiques afin de protéger les enfants sur Internet et les réseaux sociaux. Via l’application Teach on Earth disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play, la formation « Un doute, Net Ecoute : 0800 200 00 » permet à tous de mieux identifier les problèmes et les dérives potentielles pour conseiller les jeunes internautes.

Les problématiques que rencontrent les jeunes populations dans leurs pratiques numériques

Il s’agit d’une expérience d’immersion dans l’univers de Net Ecoute, le numéro vert national spécialisé dans les problématiques que rencontrent les jeunes populations dans leurs pratiques numériques, et notamment le cyber-harcèlement. Vous vous placerez au poste de Net Ecoutant et serez confrontés à des messages d’enfants et d’adolescents semblables à ceux que reçoivent les équipes de Net Ecoute. Vous devrez y répondre en accompagnant au mieux la personne en ligne et découvrirez ainsi si vous avez les bons réflexes.

Dominique GONOD #techsnooper