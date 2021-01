Accueil > Ailleurs > Economie > Patrice Douret est le nouveau Président des Restos du Cœur

Patrick Douret vient d’être élu Président des Restos du Cœur ©D.R.

Toujours en activité professionnelle, Patrice Douret est bénévole aux Restos du Cœur depuis 2014. Il s’est engagé au cours des années dans plusieurs missions : l’instruction des projets des Associations Départementales, et en tant que responsable, l’animation des Délégations Régionales et des Associations Départementales. Dans ce cadre, il a été notamment dernièrement le coordinateur de cellule opérationnelle de gestion de la crise sanitaire. Il participe également aux activités de maraude sur Marseille. En 2019, il a été élu au Conseil d’Administration et est devenu membre du Bureau national. Fortement engagé pour répondre aux besoins des plus précaires, que ce soit par l’aide alimentaire ou les nombreuses actions d’aide à la personne, Patrice Douret continuera d’incarner les valeurs chères aux Restos du Cœur et de porter leur unique raison d’être : l’aide désintéressée et adaptée aux besoins des personnes démunies.

« Parce que nous ne pouvons pas nous résigner à ce que "le monde d’après" soit un monde "plus pauvre" qu’avant ».

Les Restos du Cœur remercient Patrice Blanc « pour son engagement bénévole aux Restos depuis plus de 20 ans et comme président des Restos depuis 2016. Avec humanité et bienveillance, dans la fidélité au message de Coluche et de Véronique Colucci, Patrice Blanc a su porter et faire vivre les valeurs de l’association, avec le souci de toujours mieux prendre en compte la parole des personnes accueillies. » En cette 36e campagne, les Restos continuent de multiplier leurs actions en faveur des personnes accueillies, grâce au dévouement et au travail remarquable des 75 000 bénévoles et des équipes de l’association.

La rédaction