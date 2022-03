Patrimoine CCI Aix-Marseille Provence : L’UPE 13 prête à mobiliser son fonds de dotation

Accueil > Aix Marseille > Economie > Patrimoine CCI Aix-Marseille Provence : L’UPE 13 prête à mobiliser son (...)

L’UPE 13 en soutien à la CCIAMP annonce qu’elle mobilisera « son fonds de dotation, créé notamment pour soutenir et encourager des initiatives culturelles (…) susceptibles de favoriser l’attractivité du territoire du département des Bouches-du-Rhône et par extension de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

Palais de la Bourse siège de la CCIAMP ©Patricia Maillé-Caire

L’UPE 13 déclare dans un communiqué être « très attachée à la préservation du patrimoine culturel économique de notre territoire. L’histoire marseillaise retracée dans la collection de la CCIAMP appartient à tous les entrepreneurs marseillais dont les aïeules ont contribué à la constitution et à la transmission au fil des siècles. Le patrimoine économique dont témoignent ces œuvres d’art, constitue une collection qui ne peut pas être dispersée et mérite un écrin digne du passé de la plus ancienne ville de France. » Et se dit ainsi prêtE à mobiliser « son fonds de dotation »

Philippe Korcia, Président de l’UPE 13 précise « Je ne peux que reprendre les mots du plus grand des provençaux, pour rappeler l’enjeu de l’histoire dans notre construction individuelle et collective : "Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut." Frédéric Mistral – "Les îles d’or" 1875. » -

Le Medef local prendra l’initiative « d’inviter tous les acteurs concernés pour assurer la conservation du patrimoine culturel économique du territoire ».

Renaud Muselier via son compte twitter annonce que la Région Sud sera aux côtés de cette initiative et répondra présent à cette invitation.

— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) March 16, 2022

