Pays d’Aix : en route vers un territoire écoresponsable...

©agglo-paysdaix.fr

Afin de soutenir l’aménagement de son territoire et la réalisation d’équipements communaux structurants, le Pays d’Aix a institué en 2014 les contrats communautaires pluriannuels de développement. Ce dispositif de fonds de concours versés aux communes était prévu pour une durée de sept ans. La crise sanitaire ayant impacté le planning des opérations inscrites dans ces contrats, il est proposé de proroger le dispositif pour deux ans. En vue de l’adoption d’un contrat métropolitain ayant des objectifs stratégiques de relance et de renouveau, et intégrant des financements de l’État, de la Région, du Département et des fonds européens, les élus devront approuver la liste des projets métropolitains incluant ceux portés par le Pays d’Aix.

Le projet d’écoquartier du Vallat à Meyrargues

Ce conseil sera décisif pour le projet d’écoquartier du Vallat à Meyrargues. Les élus devront en effet se prononcer sur le dossier de création de la zone d’aménagement concertée, ainsi que sur la décision de création. Situé au cœur du village, ce projet répond aux objectifs de renouvellement urbain porté par le Scot du Pays d’Aix, le PLU de la commune et le PLUi en cours d’élaboration. Destiné à diversifier l’offre de logements, il s’inscrit également dans le Contrat de mixité sociale de la commune signé avec l’État. Le bilan de la participation du public et la synthèse des observations et propositions, seront soumis à approbation.

Collecteur pluvial des Rigons

A Plan de Campagne où s’étend la plus grande zone commerciale d’Europe, le Pays d’Aix poursuit ses travaux d’assainissement pluvial menés au titre de sa compétence en matière de développement économique. Il s’agit maintenant d’approuver le programme de travaux pour la réalisation du collecteur pluvial des Rigons, pour un montant de 1 560 000 € TTC. Toujours du côté des zones d’activités, un autre programme de travaux doit également être approuvé pour réhabiliter l’accès nord, depuis la RD113, au parc industriel des Estroublans, principale zone d’activités du pôle vitrollais. Le coût de cette opération s’élève à 1 056 000 € TTC.

Gestion des déchets : le service public évolue

A l’occasion de ce conseil, la question de la mise à jour du règlement de collecte des

déchets sera abordée. En effet, les règles et modalités évoluent notamment pour la

gestion des déchets d’activités économiques. La feuille de route établie par le Territoire du Pays d’Aix, définit les limites d’intervention du service public auprès des professionnels notamment dans les zones d’activité économique où le service public a pris fin le 31/12/2019. « Au regard de cette évolution du service, il convient de mettre à jour les articles concernés du règlement de collecte existant. Cela se traduit par une cartographie des ZAE et une note expliquant les modifications effectives ».

