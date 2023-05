Pernod Ricard. Le sotol Nocheluna va révolutionner la catégorie des spiritueux mexicains en Europe

Accueil > Ailleurs > Economie > Pernod Ricard. Le sotol Nocheluna va révolutionner la catégorie des (...)

Originaire du Chihuahua, au Mexique, le sotol Nocheluna est distillé à partir de la remarquable plante du même nom, également appelée dasylirion, et révèle les trésors cachés du désert mexicain. Pernod Ricard, Casa Lumbre et le célèbre musicien, acteur et designer Lenny Kravitz se sont associés dans cette catégorie de spiritueux émergente et très prometteuse.

De gauche à droite Moises Guindi, Lenny Kravtiz, Alexandre Ricard ©Pernod Ricard

Lancé avec succès à Mexico et New York en 2022, Nocheluna a fait ses premiers pas en Europe, la nuit dernière à Paris. Ce spiritueux unique va permettre aux amateurs de s’aventurer dans l’exploration des régions les plus pittoresques du Mexique. Nocheluna, issu du désert du Chihuahua, est l’expression des terres et de

l’héritage du nord du pays.

Nocheluna a été élaboré par la société mexicaine Casa Lumbre, connue pour ses spiritueux premium uniques et innovants, et par ses partenaires, le maître distillateur Don « Lalo » Eduardo Arrieta et le promoteur reconnu du sotol, Ricardo Pico. Ce sotol est issu d’une riche tradition ancestrale, relativement peu connue mais fascinante, sur des terroirs qui offrent, par leur richesse et leur diversité, de nombreuses opportunités en dehors de la tequila et du mezcal.

Le désert du Chihuahua et ses conditions extrêmes, alternance de journées brûlantes et sèches et de nuits fraîches, constitue l’âme de ce spiritueux. Un environnement qui confère à la sève de la plante un profil gustatif à la fois original et complexe. Ses arômes offrent un subtil équilibre entre la minéralité des herbes sauvages et la douceur des fruits secs, du caramel, du miel et du bois de chêne. Un assemblage rendu possible par ce terroir unique et le savoir-faire de ses concepteurs.

« Nous sommes ravis de pouvoir faire connaître cette catégorie de spiritueux, qui témoigne des meilleures pratiques environnementales tout en intégrant le savoir-faire traditionnel dont a hérité, de génération en génération, notre partenaire Don Lalo. Nous pensons que Nocheluna peut se distinguer en apportant la reconnaissance à cette région du Mexique, importante mais méconnue », déclare Ivan Saldaña, associé et responsable de l’innovation chez Casa Lumbre.

Nocheluna a été présenté à la presse mercredi 24 mai 2023 par Lenny Kravitz, Moises Guindi, fondateur et P-DG de Casa Lumbre, et Alexandre Ricard, P-DG de Pernod Ricard, qui ont détaillé leur partenariat et évoqué ensemble ce spiritueux méconnu.

Alexandre Ricard précise que « le sotol est un authentique produit issu d’un magnifique terroir. Il existe depuis plus de 800 ans et il est temps maintenant pour Pernod Ricard de le faire connaître au monde entier grâce à notre réseau de distribution unique et à notre savoir-faire en matière de mise en valeur des marques ».

Moises Guindi, fondateur et P-DG de Casa Lumbre, ajoute : « Casa Lumbre a pour mission de mettre en valeur les saveurs extraordinaires du Mexique et de promouvoir son patrimoine naturel et culturel inégalés. C’est pourquoi nous avons constitué une formidable équipe pour faire de ce rêve une réalité ».

Lenny Kravitz conclut : « Nocheluna est sophistiqué, doux, équilibré, mais aussi sauvage, avec une élégante pointe de fumé, que j’adore. C’est une expérience totale. Tout ce que j’entreprends est guidé par la créativité. C’est ainsi que je procède dans mes activités artistiques. J’apprécie la façon dont ce spiritueux respecte le savoir-faire traditionnel du sotol, qui témoigne d’une profonde compréhension de cet artisanat. Je suis honoré d’être ici en tant qu’ambassadeur de cette fantastique région et des gens formidables qui fabriquent ce spiritueux depuis des centaines d’années. »

Nocheluna est aujourd’hui disponible en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie - Pour plus d’information, consultez le site : Nocheluna.com

