Accueil > Ailleurs > Economie > Pernod Ricard enregistre des résultats records en 2021/22

Alexandre Ricard, PDG du groupe Pernod Ricard (Photo Joël Barcy)

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021/22 s’élève à 10 701 M€, en croissance interne de +17%. La croissance faciale est de +21%, avec un effet de change favorable dû à l’appréciation du Dollar américain et du Yuan chinois contre l’Euro.

Le chiffre d’affaires 2021/22 est en croissance à deux chiffres dans toutes les régions :

• Amérique : +12%, très forte croissance en Amérique du Nord et croissance très dynamique en Amérique latine, soutenues par un fort rebond du Travel Retail.

• Asie/Reste du Monde : +19%, excellente croissance tirée par l’Inde, la Turquie, la Chine et l’Afrique sub-saharienne. Très bonnes performances en Corée et au Japon.

• Europe : +19%, excellente croissance en Europe, tirée par l’Espagne, l’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, avec un très fort rebond du Travel Retail.

Toutes les catégories de spiritueux sont en croissance à deux chiffres :

• Marques Stratégiques Internationales : +18%, excellente croissance dans toutes les régions portée par Jameson, Chivas Regal, Ballantine’s, Absolut et Martell.

• Marques Stratégiques Locales : +18%, très forte croissance notamment tirée par les whiskies indiens Seagram’s, Kahlua, Olmeca et Seagram’s Gin.

• Marques Specialty : +24%, développement très soutenu porté par les whiskeys. américains.et le portefeuille de gin et d’agave. Les marques Specialty ont doublé leur poids dans les ventes en comparaison à l’exercice 2018/19.

• Vins Stratégiques : -4%, performance mitigée, notamment en raison d’une faible récolte en Nouvelle-Zélande.

L’effet prix/mix est de +5% sur les marques Stratégiques.

Le chiffre d’affaires pour le T4 de l’exercice 2021/22 s’élève à 2 295 M€, en croissance interne de +14%.

L’exercice 2021/22 a enregistré des ventes record avec des gains de parts de marché dans la plupart des marchés, tirant parti d’un vaste portefeuille de marques et d’une exposition géographique très large. Les prix ont été augmentés sur tous les marchés, d’un pourcentage mid single digit [1] en moyenne. Les ventes ont été tirées par la forte reprise du On-trade, la résilience du Off-trade et le rebond rapide du Travel Retail, même si les voyages restent limités depuis et vers la Chine.

Le dynamisme des marchés Must Wins a été fort, notamment l’Inde +26% et GTR +48%, les Etats-Unis +8% et la Chine +5%. L’exercice 2021/22 a enregistré des performances exceptionnelles en Europe, en Afrique et en Amérique Latine

Résultats

Le ROC [2] 2021/22 s’élève à 3 024 M€, en croissance interne de +19% (+25% en facial) avec une amélioration de la marge opérationnelle de +52pdb (croissance interne) :

• La marge brute s’améliore de +12pdb, avec un effet prix/mix favorable et l’absorption des coûts fixes.

• Le ratio de frais publi-promotionnels sur chiffre d’affaires est d’environ 16%, marqué par une allocation dynamique entre les marques, les marchés et les canaux de distribution.

• Les coûts de structure reflètent des investissements ciblés, en particulier des recrutements pour accompagner la transformation digitale.

• L’effet de change sur le ROC est favorable, environ +160 M€, dû à l’appréciation du Dollar américain et du Yuan chinois contre l’Euro.

Le taux d’impôt 2021/22 sur les bénéfices courants est de 23,2%.

Le résultat net courant part du Groupe s’élève à 2 124 M€, en croissance faciale de +32% par rapport à l’exercice 2020/21.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 1 996 M€, en croissance faciale de +53%, une très forte progression due à la croissance du Résultat Opérationnel Courant, à la baisse des frais financiers et à un effet de change positif.

Cash flow et dette

L’exercice 2021/22 a enregistré une génération de cash record avec un Free Cash Flow courant qui s’élève à 1 926 M€. Le coût moyen de la dette est de 2,3% contre 2,8% sur l’exercice 2020/21, grâce aux refinancements obligataires.

La dette nette a augmenté de 1 205 M€ par rapport au 30 juin 2021 et s’élève à 8 657 M€, en raison notamment de l’activité M&A et du programme de rachat d’actions d’environ 750 M€ effectué sur l’exercice 2021/22. Le ratio Dette nette/Ebitda à taux moyens est de 2,4x [3] au 30 juin 2022.

Le retour aux actionnaires s’accélère :

• Un dividende de 4,12€ sera proposé, soit une augmentation de +32% par rapport à l’exercice précédent.

Dans un contexte qui reste instable, la nouvelle année fiscale commence avec des niveaux de stocks très sains dans toutes les régions et nous prévoyons pour l’exercice 2022/23 [4] :

o Une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d’affaires, sur une base de comparaison qui se normalise, et un bon démarrage au T1.

o Une priorisation forte des initiatives de revenue growth management [5] et d’efficacités opérationnelles dans un environnement fortement inflationniste.

o Un ratio de frais publi-promotionnels sur chiffre d’affaires d’environ 16%, avec un retour sur investissements optimisé.

o La poursuite de nos investissements en frais de structure, notamment pour accompagner le déploiement de la Conviviality Platform.

o Une augmentation des Capex, avec un ratio d’environ 7% du chiffre d’affaires, et une augmentation des stocks stratégiques pour soutenir la croissance future.

o Un programme de rachat d’actions pour l‘exercice 2022/23 de 500 M€ à 750M€ sera mis en œuvre, en ligne avec les priorités définies dans notre politique financière.

o Un effet de change favorable significatif attendu pour l’exercice 2022/231.

Pour le groupe Pernod Ricard « 2021/22 est une année record, s’est félicité Alexandre Ricard, PDG du groupe, « Trois mots résument l’excellente performance de Pernod Ricard en 2021/22 : record, diversifiée et durable. 2021/22 est une année record à plusieurs titres : la barre symbolique des 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires a été franchie avec le plus fort taux de croissance en 30 ans, un résultat opérationnel courant de plus de 3 milliards d’euros et une marge opérationnelle elle aussi record de 28,3%. La performance 2021/22 est aussi parfaitement diversifiée. La croissance est portée par toutes les régions, par toutes les catégories, segments de prix et canaux de distribution, et à parts égales entre marchés matures et marchés émergents. » Plus important, poursuit-il : « Notre performance est durable, grâce à de réelles avancées dans le déploiement de notre feuille de route stratégique "Préserver pour partager". La convivialité se vit avec une intensité nouvelle depuis la pandémie et je souhaite à cette occasion rendre hommage à nos équipes dont l’engagement n’a jamais faibli et qui ont permis de proposer des expériences consommateurs autour de nos marques partout dans le monde. Face à un environnement économique difficile et instable, je suis confiant dans l’atteinte de nos objectifs financiers à moyen terme 2023-2025 grâce à nos avantages concurrentiels et à la mise en œuvre rapide de notre transformation digitale. »

Patricia MAILLE-CAIRE