Pernod Ricard signe un protocole d’accord pour la potentielle cession du blended scotch whisky Clan Campbell à Stock Spirits Group

Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard (Photo archives Destimed/RP)

Clan Campbell est l’un des leaders du marché français du scotch whisky de moins de 12 ans d’âge, avec une présence dans d’autres pays européens comme l’Espagne, le Luxembourg et l’Italie. Sa gamme s’est étendue ces dernières années avec le lancement de Clan Caribbean, une boisson spiritueuse élaborée à base de rhum.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de gestion active du portefeuille de Pernod Ricard, visant à s’adapter aux besoins des consommateurs et à poursuivre sa premiumisation. En France, le portefeuille de whiskies écossais du Groupe comprend les marques Ballantines’ et Chivas Regal dans la catégorie des blends ainsi que The Glenlivet et Aberlour dans celle des single-malts.

Stock Spirits Group est une société de spiritueux basée en Europe centrale, présente en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie et en Italie. Elle est propriétaire de plus de 70 marques, dont la vodka Zoladkowa, le brandy Stock 84, le limoncello Limonce ou le rhum Bozkov. Elle emploie plus de 1 200 personnes et exporte ses marques dans plus de 50 pays.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, déclare : « Notre croissance dynamique et diversifiée dans toutes les catégories de produits et zones géographiques est renforcée par la stratégie de gestion active de notre portefeuille. Après une série d’acquisitions marquées de succès, la cession de Clan Campbell permettra à nos équipes de se concentrer sur les marques prioritaires .

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en 2021/22. Le Groupe, qui possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur avec plus de 240 marques premiums distribuées dans plus de 160 marchés. Le portefeuille de Pernod Ricard comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s’est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d’agir comme les ambassadeurs d’une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s’appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos de Stock Spirits Group

Le groupe Stock Spirits est l’une des principales sociétés de boissons alcoolisées en Europe. Elle occupe une position bien établie dans la catégorie des alcools aromatisés et des vodkas en Pologne et en République tchèque. Le groupe Stock Spirits développe également ses compétences en matière de gestion des revenus, y compris, l’utilisation d’analyses avancées et de l’intelligence artificielle. L’entreprise se concentre principalement sur le développement d’une nouvelle gamme de produits et de services, la pénétration de nouveaux marchés et le développement d’un portefeuille de produits de haute qualité.