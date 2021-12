Accueil > Provence > Economie > Philippe Renaudi élu président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Dans ce réseau CCI qui a trouvé équilibre et apaisement, nous serons force de propositions et d’actions », avance Philippe Renaudi, nouveau président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur, élu à l’unanimité par les membres de la nouvelle mandature 2021-2026.

Philippe Renaudi, nouveau président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur, © François Moura

Membre élu de la CCI de région et de la CCI Nice Côte d’Azur depuis la précédente mandature, Philippe Renaudi, 59 ans, marié, trois enfants travaillant à ses côtés, se mobilise pour l’entrepreneuriat depuis de longues années. Le dirigeant de la PME familiale TAMA Travaux Publics, créée en 1964 (250 collaborateurs, 40 M€ de CA) est un homme d’engagement : vice-président de la Fédération BTP 06 depuis 6 ans, représentant régional de la Fédération nationale des Travaux Publics depuis 10 ans, président de l’UPE06 et du Medef 06 (il quittera ses fonctions en mars prochain), membre du Bureau national du Medef (il mettra fin à ce mandat en décembre), Philippe Renaudi conjugue également 14 ans d’expérience en tant que magistrat consulaire au Tribunal de Commerce.

Poursuivre et renforcer le travail accompli a la CCI de région

Dans sa profession de foi prononcée ce jeudi 9 décembre en Assemblée générale

d’installation, Philippe Renaudi salue : « Le travail collectif accompli par Roland Gomez et ses élus qui ont permis au réseau CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur de trouver équilibre et apaisement. Je m’inscris dans cette continuité, dans cette collégialité. Je souhaite notamment poursuivre les mutualisations engagées, toujours sous la responsabilité des directeurs généraux des CCI territoriales qui ont une véritable mission au sein de la CCI de région. Je compte accentuer les relations avec le Préfet et avec le président de la Région Sud en renforçant nos échanges au bénéfice des entreprises, des territoires, de la formation ».

Il tient par ailleurs à consolider « notre influence au sein de CCI France afin de faire résonner plus encore la voix et les positions de notre réseau régional. C’est une mandature charnière lors de laquelle nous serons force de propositions et d’actions ».

Isabelle Pantebre, Secrétaire Générale aux Affaires Régionales, représentant le Préfet Christophe Mirmand, avait ouvert la séance en reprenant des mots chers à Roland Gomez : « Je salue la poursuite du travail engagé et le partenariat entre l’État et la CCI de région qui n’est pas une 8e chambre mais bien la maison commune des 7 CCI territoriales ».

La maison commune des CCI donne plus de voix aux entrepreneures

Le nouveau président se félicite d’une assemblée générale féminisée © François Moura

Sur les 60 élus titulaires que compte la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur pour cette mandature 2021-2026 56 ont voté à l’unanimité (4 absents excusés) pour Philippe Renaudi. Le nouveau président se félicite d’une assemblée générale féminisée : avec 26 élues, la CCI de région atteint presque la parité.

Le nouveau Bureau de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur élu ce 9 décembre 2021 :

Le nouveau bureau de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur © François Moura

• Président : Philippe Renaudi

• 1er vice-président : Daniel Margot (président CCI Alpes-de-Haute-Provence)

• Vice-président : Jean-Pierre Savarino (président CCI Nice Côte d’Azur)

• Vice-président : Jean-Luc Chauvin (président CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence)

• Vice-président : Stéphane Paglia (président CCI Pays d’Arles)

• Vice-président : Basil Gertis (président CCI Var)

• Vice-président : Gilbert Marcelli (président CCI Vaucluse)

• Vice-président : Frédéric Cavallino (président CCI Hautes-Alpes)

• Trésorier : Jean-Daniel Beurnier (CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence)

• Trésorier adjoint : Catherine Panattoni (CCI Vaucluse)

• Secrétaire : Véronique Maurel (CCI Var)

Ont également été constituées les Commissions réglementaires :

• Commission des Finances : Didier Long (CCI Alpes-de-Haute-Provence) président ;

• Corinne Innesti (CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence) vice-présidente ;

• Commission Consultative des Marchés : Karim Driouche (CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence) président ;

• Bernadette Brès-Reboul (CCI Pays d’Arles) vice-présidente

• Commission Paritaire Régionale : Patricia Lassault (CCI Var) présidente

Enfin, Roland Gomez, qui poursuit son engagement en tant que membre de la CCI de région et de la CCI Alpes-de-Haute-Provence, a été élu à l’unanimité président d’honneur de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur.