Pianos en ascension à Marseille

Le piano est à l’honneur en cette période de l’Ascension. (Photo P.G.)

« Piano en fleurs »

Le samedi 20 mai est le temps fort du festival « Piano en fleurs » dirigé artistiquement par la pianiste Amandine Habib et produit par la compagnie « Nine Spirit ». Tout l’après-midi s’enchaîneront à la Magalone, Cité de la musique, une table ronde sur « Musique et neuroatypie », un temps de concert ouvert aux étudiants de conservatoire, le piano jazz et les improvisations de Simon Sieger à 18h ainsi qu’à 20h30 un récital classique du pianiste israélien Iddo Bar-Sheï (Chopin, Scriabine, Couperin, Haydn).

Renseignements sur pianoenfleurs.com

Association Arpeggione

Le lendemain dimanche 21 mai à 17h, l’association Arpeggione qui se situe juste derrière la Magalone, au Nouveau Parc Sévigné, offrira un grand concert à deux pianos autour de la musique slave par Michel Bourdoncle, professeur au conservatoire d’Aix-en-Provence et Philippe Gueit, professeur au conservatoire de Marseille. On pourra notamment entendre la monumentale Suite n° 2 pour deux pianos de Rachmaninoff, à l’occasion de son année anniversaire, mais aussi du Chostakovitch, du Bortkiewicz et du Prokofiev.

La participation aux frais est libre, il faut s’inscrire par mail en écrivant à ecolearpeggione13@gmail.com

Autour de Chopin

Dans le même secteur mais sur un créneau horaire plus inhabituel, l’institution Sainte-Trinité, établissement scolaire du 55, boulevard de Lattre de Tassigny, reçoit le mardi 23 mai à 18h sur l’initiative de Xavier Méry, son directeur, un spectacle autour de Frédéric Chopin. Face au compositeur-narrateur Étienne Kippelen, incarnant le musicien en costume d’époque, la pianiste Alexandra Lescure représente au piano à la fois son œuvre, sa mère et ses amours ombrageuses, décrivant au gré des dialogues et des interactions scéniques les relations complexes que Chopin entretint avec les femmes. Libre participation aux frais, inscription sur : ICI

