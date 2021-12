Pierre Rabhi, philosophe, romancier et poète, agroécologiste avant l’heure, est décédé à l’âge de 83 ans

Accueil > Ailleurs > Société > Pierre Rabhi, philosophe, romancier et poète, agroécologiste avant (...)

L’écrivain et philosophe Pierre Rabhi, cofondateur du mouvement Colibris, est mort, samedi 4 décembre, à l’âge de 83 ans, des suites d’une hémorragie cérébrale, a annoncé sa famille.

A Marseille, Pierre Rabhi en séance de dédicace au Mucem © Franck Maillé

Ce militant de la cause écologiste était notamment l’auteur de « Vers la sobriété heureuse » vendu à plus de 460 000 exemplaires. « Comme on boit une source rafraichissante, un jour de grande soif, sans discontinuer, en retenant son souffle : Vers la sobriété heureuse » chez Actes Sud en 2010.

Le réalisateur Cyril Dion, proche de Pierre Rabhi, a salué sur franceinfo : « Un pionnier du retour à la terre », qui a été « un des premiers à avoir alerté sur les méfaits de la croissance » sur le vivant. « Tout ce qu’on entend aujourd’hui, Pierre le disait déjà il y a plus de 45 ans », insiste-t-il.

« L’agroécologie est reconnue maintenant, même par les Nations unies, comme étant la bonne solution pour résoudre les problèmes de l’alimentation dans le monde », se félicitait-il avant d’ajouter qu’« elle a beaucoup bénéficié des avancées scientifiques en matière de compréhension des sols et de la vie biologique ». Sans parti, militant de « la joie » plutôt que de « la décroissance », Pierre Rabhi rejetait catégoriquement la notion de « développement durable », « une niaiserie ajustée sur la croissance économique ».

Patricia MAILLÉ-CAIRE