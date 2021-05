Plan-de-Campagne. Halle de producteurs ’Terres de Provence’ : du local, du frais, de l’authentique

Accueil > Aix Marseille > Société > Plan-de-Campagne. Halle de producteurs ’Terres de Provence’ : du

Pour sa 12e édition, la halle de producteurs "Terres de Provence" s’installe à Plan-de-Campagne et accueille le public du lundi 17 mai au vendredi 15 octobre 2021. Les lundis, mercredis et vendredis de 17h00 à 19h00, chemin départemental 6 (face à l’enseigne Conforama) - 13 170 Les Pennes-Mirabeau

La Halle des producteurs © Terres de Provence

Tout au long de cette saison, 34 maraîchers, cultivateurs et artisans, viendront proposer leurs produits sur ce marché de vente directe en demi-gros qui sera abrité sous un chapiteau de 675 m². Un sens unique de circulation sera mis en place pour les consommateurs qui disposeront de deux grands parkings pour faciliter leur accès sur le site.

Des tarifs inférieurs de 20 % environ à ceux de la grande distribution

L’offre de ce circuit court agricole, complémentaire des marchés de détails, sera constituée des produits phare que sont les fruits et légumes locaux, les viandes et volailles, les œufs, le miel ou encore l’huile d’olive. Elle sera enrichie par la présence de trois artisans qui proposeront pain, pains d’épices et pâtes de fruits.

Les tarifs proposés par la halle Terres de Provence seront toujours inférieurs de 20 % environ à ceux pratiqués dans la grande distribution en pleine saison sur les produits provenant de Provence. Ponctuellement, les visiteurs pourront perfectionner leurs connaissances dans les domaines de la nutrition et de la gastronomie, grâce aux animations proposées sur le site, sous réserve que les conditions sanitaires le permettent (jeux avec lots de paniers gourmands à gagner…).

agriculture raisonnée ou biologique

34 maraîchers, cultivateurs et artisans, viennent proposer leurs produits sur ce marché de vente directe ©Terres de Provence

En partenariat avec le Territoire du Pays d’Aix, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône apporte son expertise : elle vérifie la qualité des produits, sélectionne les participants selon leur mode de production (agriculture raisonnée ou biologique) et contrôle les exploitations, garantissant ainsi aux consommateurs la proximité des productions. L’an dernier, la halle s’est adaptée au contexte sanitaire pour maintenir ce rendez-vous habituellement très prisé.

Les produits vendus parcourent moins de 100 km

La Halle Terres de Provence a été initiée en 2010 par la Communauté du Pays d’Aix dans le cadre d’un appel à projets européen « Rururbal » (Rural Urbain Alimentation) visant à rapprocher producteurs et consommateurs, à soutenir l’agriculture locale et à réduire les nuisances pour l’environnement.

Les produits vendus parcourent moins de 100 km © Terres de Provence

Au-delà de la qualité de l’offre proposée, la formule fondée sur les circuits courts, contribue à diminuer la dépense énergétique et l’émission de gaz à effet de serre. Les produits vendus parcourent en effet moins de 100 km entre leur lieu de production et le marché. Ils nécessitent également moins d’emballages grâce au système de vente à la cagette.

En participant à ce mode d’achat économe, la clientèle participe à la préservation de l’environnement, mais aussi au maintien de l’activité agricole sur le territoire. En effet, grâce au chiffre d’affaires réalisé, certains producteurs ont pu améliorer significativement leur situation économique, étendre leur surface de production, et pour certains créer des emplois.

Luc CONDAMINE