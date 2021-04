Plie-Émergences. Tribune à 3 voix : Pendant la crise sanitaire, l’insertion professionnelle des personnes le plus éloignées de l’emploi à Marseille continue

Accueil > Aix Marseille > Economie > Plie-Émergences. Tribune à 3 voix : Pendant la crise sanitaire, (...)

Marion Bareille est entourée de Pierre Allary et Jean-Christophe Barusseau ©DR

Il était écrit que tout serait différent cette année ! Tout, sauf notre volonté de mettre à l’honneur celles et ceux qui, par leur engagement, ont su profiter de l’offre de services d’Émergences et du Plie pour retrouver le chemin du travail. Depuis 12 mois, la crise sanitaire s’est transformée en crises économique et sociale, avec un « effet ciseau » sur le marché de l’emploi : d’une part, une hausse du nombre de demandeurs d’emploi et notamment de demandeurs d’emploi de longue durée comme de bénéficiaires du RSA, d’autre part, une baisse de 50% environ du nombre de CDI et CDD signés et des perspectives de recrutement en berne pour 2021…

Même en période de crise, il y a des opportunités !

Dans ce contexte difficile, la réussite de certains n’en est que plus éclatante. Preuve s’il en est que le chômage n’est pas une fatalité pour celles et ceux qui ne lâchent rien, plus de 400 adhérents du Plie ainsi que 240 bénéficiaires du RSA ont retrouvé le chemin de l’emploi.

Le retour à l’emploi de ces personnes est à valoriser d’autant plus qu’elles font partie de cette France de la « première » ou de la « deuxième » ligne, occupant des postes dont l’importance est apparue aux yeux de tous l’an dernier. Merci et Bravo ! Merci de montrer que c’est possible. Votre réussite doit être inspirante pour les autres, notamment celles et ceux que nous accompagnons en ce moment et qui peuvent connaître des moments de doute.

Et maintenant ? Que fait-on ?

Il n’est pas question non plus de nous limiter à une manifestation de congratulations, même méritées, sans dresser des perspectives et fixer un cap à la hauteur des enjeux. Pour rappel, le Plie est un dispositif d’accompagnement à l’emploi soutenu par les Pouvoirs Publics locaux (Métropole, Région, Département, ville de Marseille, État) et soutenus par l’Europe. Ils ont exprimé la volonté que le Plie permette l’accompagnement dès 2021 de 3 000 personnes, contre 2 400 jusqu’à présent. En période de crise, il convient en effet d’inventer de nouvelles solutions, de maximiser les synergies pour être plus efficace. Enfin, sortir de la situation actuelle nécessite aussi plus que jamais la mobilisation de tous, acteurs institutionnels donc, mais aussi acteurs économiques et acteurs associatifs.

Cette manifestation, placée sous la double présidence de Marion Bareille et Pierre Allary, soutenue par 4 entreprises partenaires (Ag2R La Mondiale, EDF, Hammerson Terrasses du Port, Société Eau de Marseille Métropole) est la traduction concrète de ce « jeu collectif ». Avec un objectif en tête : le rebond de l’économie est une évidence. On nous annonce la lumière au bout du tunnel. Cela tombe bien, nous sommes prêts !