Plus de 275 000 doses de vaccins reçues par les Provençaux

Vaccinodrome à Coudoux ©CD13

Le 1er mai a marqué l’ouverture de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à de nouveaux publics et les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai, afin d’accélérer la campagne vaccinale contre la Covid-19. Cependant, les efforts pour respecter les gestes barrières, rester vigilants, et pour se faire vacciner doivent se poursuivre. « Le Département des Bouches-du-Rhône continue d’offrir aux habitants du territoire un accès aux vaccins anti-Covid, et rendre ainsi plus sûr le retour à une vie normale. »

À ce jour, grâce aux moyens déployés, précise le Département 13, plus de 275 000 doses de vaccins ont été reçues par les Provençaux, soit plus de 80 000 doses de vaccins dans les 6 centres de vaccination départementaux agréés par l’ARS Paca (Arles, Aubagne et Marseille Arenc, Marseille Mazenod, Marseille Les Flamands, Marseille Saint-Adrien), au vaccinodrome de Coudoux mis en place par le Département avec le soutien opérationnel du SDIS13, et dans le Bus de la Vaccination ; plus de 195 000 doses de vaccins ont été acheminées et distribuées par le Département pour être administrées dans tous les centres de vaccination agréés (181 lieux de vaccination récurrents) qui ont souhaité bénéficier de ce service, ainsi que dans des foyers de vie, des résidences autonomie, des centres hospitaliers.

Le Département des Bouches-du-Rhône et le SDIS 13 continuent d’associer leurs compétences et leurs expertises « pour accélérer le rythme des vaccinations avec le grand vaccinodrome de Coudoux, ouvert 6 jours sur 7 et qui tourne à plein régime depuis le 12 mars. L’organisation et le parcours sécurisé et fluide mis en place à Coudoux limite les temps d’attente et le centre, qui se positionne comme l’un des plus performants à l’échelle nationale, a déjà réalisé plus de 52 000 vaccinations en 9 semaines. »

Nouveau : un drive ambulance au vaccinodrome de Coudoux

Le Département des Bouches-du-Rhône et le SDIS 13 ont ouvert 40 créneaux par jour sur Coudoux dédiés à un "Drive Ambulance", à destination des personnes n’ayant d’autre alternative que de se rendre en centre de vaccination au moyen d’un véhicule de transport sanitaire léger (ambulance, VSL). Les rendez-vous, avec prescription médicale, permettront aux administrés concernés ou leur médecin/ ambulancier référent de bénéficier d’un accès facilité à la vaccination. Ces rendez-vous peuvent être pris via le centre d’appel du Département au 04 13 31 38 00.

Un deuxième bus de la vaccination

Dès le 17 mai, en raison de son succès et devant la demande croissante des communes, un deuxième bus de la vaccination sillonnera le Département ! Plus de 3 700 injections ont déjà été administrées grâce à ce dispositif. Ce deuxième dispositif mobile de vaccination sillonnera les territoires les moins bien couverts en matière de vaccination en déployant des plateformes éphémères dans les plus petites communes (moins de 2 500 habitants), avec l’objectif de fournir une offre vaccinale aux personnes âgées isolées dont la mobilité ne permet pas l’accès aux centres de vaccination actuels.

Comme pour le « Drive Ambulance » lancé cette semaine, le bus de la vaccination s’inscrit dans une stratégie globale déployée par le Département pour aller vers les personnes qui ont le plus difficilement accès à la vaccination. Le bus de la vaccination visitera notamment la semaine prochaine les communes de Maussane (le 10 mai), Charleval (le 11 mai) et Alleins(le 12 mai ). Le 17 mai, le bus de la vaccination se rendra ainsi sur deux destinations le même jour : à Cassis et à Châteauneuf-les-Martigues.

La rédaction