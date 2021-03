Alpes-maritimes. Convention signée entre ALC & Pôle Emploi pour aider des personnes à sortir de la prostitution et construire un projet professionnel

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Alpes-maritimes. Convention signée entre ALC & Pôle Emploi pour aider (...)

Pour la première fois, une convention a été signée entre l’Association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) et Pôle emploi Alpes-Maritimes. L’objectif est de mettre en place un accompagnement global pour aider les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution et se lancer dans un projet professionnel.

Illustration tableau du peintre CAM ©Destimed

Que ce soit sur un plan administratif, juridique, social et psychologique, sanitaire ou au niveau de l’insertion sociale et professionnelle… ce partenariat veut couvrir un spectre très complet de sujets. Pour l’association ALC il est essentiel de garantir des mesures spécifiques et adaptées d’accompagnement et de protection des personnes victimes de prostitution et de la traite des êtres humains. Pour mener à bien cette mission, ALC se compose de 25 lieux d’accueil sur les Alpes-Maritimes. Ces points de contact ont ainsi permis, en 2019, de tendre la main à près de 12 500 personnes.

Aider à sortir les femmes et les hommes de la prostitution

C’est donc pour étendre cette capacité d’écoute et d’action que Pôle emploi a décidé de s’engager à nouveau pour ceux qui en ont le plus besoin. Au travers de cette convention, le souhait est de fluidifier l’offre de services vers l’emploi pour les publics les plus fragiles. En favorisant un retour à la vie active, ou une entrée, il s’agit bien d’aider à sortir les femmes et les hommes de la prostitution et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Parcours vers l’emploi, formation pour un retour à une stabilité professionnelle et sociable durable, dans le cadre d’un accompagnement global (co-financé par le Fonds Social Européen)... Le challenge est loin d’être aisé, mais il est essentiel.

Mathieu SELLER