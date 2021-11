Accueil > Ailleurs > Politique > Politique : Lancement des IN-dépendants de France

« Cette élection présidentielle est-elle la clef qui ouvre ou celle de la fermeture ? », déclare IN-dépendants de France (IDF) dans un communiqué avant de préciser : « Nous avons pu constater que la COP26 démontre l’incapacité et l’inaction des gouvernements face aux urgences. Seules des assemblées IN-dépendantes et aux contre-pouvoirs renouvelés agiront et cela quel que soit le résultat des urnes de la présidentielle. Est-il nécessaire de faire la longue liste des présidences précédentes et leurs faillites à porter la voix des français, ne serait-ce qu’à les écouter. Il faut que les diversités puissent être entendues et les différents projets expérimentés. »

IN-dépendants de France lance le site idf2022.fr pour assembler les différents candidats porteurs d’idées, prêts à porter la voix de leurs concitoyens et sortir des logiques de partis stériles . « Nous assemblons tous ces candidats autour de valeurs et principalement la mutualisation des voix pour être audibles sur les médias et les réseaux. Ce sont nos diversités qui valorisent nos actions et créent les changements que chacun peut s’approprier. »

Pré-lancement

IDF annonce : « Dans les semaines qui viennent, nous préparons des plateformes de débats pour faire connaître le plus de candidats hors partis, afin de modifier la structure de l’Assemblée Nationale aux prochaines élections législatives pour avoir des représentants qui votent des lois selon nos indications et non plus selon les arrangements entre partis ou sous la pression des lobbies. Rapidement des ateliers pour préparer des actions concrètes et des réalisations de solutions seront élaborés. De nombreuses solutions existent, mettons les dès à présent en œuvre. C’est une opportunité à ne pas laisser passer en cette période où aucune décision forte n’a été prise par la COP26 alors que chacun sait l’urgence d’agir. Dans nos diversités, œuvrons à rendre possible la réalisation des projets de chacun. »

IDF recherche des candidats qui veulent s’allier à cette démarche ainsi que les contributions collaboratives. contact idf@idf2022.fr



