Portsynergy-Eurofos et le Port de Marseille Fos reçoivent leur plus grand porte-conteneurs

Accueil > Aix Marseille > Economie > Portsynergy-Eurofos et le Port de Marseille Fos reçoivent leur plus grand (...)

Portsynergy-Eurofos, leader de la manutention portuaire en France et le port de Marseille Fos accueillent aujourd’hui le « CMA CGM Benjamin Franklin », porte-conteneurs long de 400 mètres, large de 53 mètres et d’une capacité de 18 000 EVP [ 3 ] du Groupe CMA CGM et s’assurent ainsi plus de volumes de trafic conteneurisé. Cette escale a été possible grâce aux programmes d’investissements de Portsynergy-Eurofos et du port de Marseille Fos, finalisés en 2020.

Porte-conteneurs "CMA CGM Benjamin Franklin" ©Port de Marseille Fos

Aujourd’hui, le record est battu au terminal conteneurs de PortSynergy-Eurofos avec l’accueil du porte-conteneurs CMA CGM Benjamin Franklin, le plus grand porte-conteneurs à y faire escale. En effet, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, a choisi de positionner de plus grands navires en Méditerranée occidentale, offrant à PortSynergy-Eurofos et au port de Marseille Fos plus de volumes. Ce positionnement est rendu possible grâce à la mise en service en 2021 de deux nouveaux portiques par PortSynergy-Eurofos et de l’aménagement d’une extension de quai par le port de Marseille Fos, investissements qui augmentent considérablement la performance et la compétitivité du terminal.

Depuis 2010, le port de Marseille Fos a investi 175 Millions d’Euros dans l’aménagement des terminaux conteneurs. En 2020, l’agrandissement des quais conteneurs est venu parachever ce programme. Des travaux ont été menés pour gagner en surface utile sur la mer, grâce à l’aménagement d’un nouveau quai de 300 mètres de long et 17 mètres de tirant d’eau. Le linéaire total des terminaux conteneurs atteint 2,6 km, une taille plus adaptée au niveau croissant d’activité du site. Le quai réalisé a été dimensionné pour recevoir à la fois les très gros porte-conteneurs et leur traitement par les portiques les plus gros du monde. Il offre un deuxième poste à quai, de forte capacité, à PortSynergy - Eurofos pouvant accueillir un porte-conteneurs de 400 mètres tel que le CMA CGM Benjamin Franklin.

PortSynergy-Eurofos a investi 200M€ en infrastructure et équipements depuis 2015

Cette nouvelle infrastructure du Port confère à PortSynergy - EuroFos un linéaire total de déchargement de 1,9 km, soit le plus grand quai exploité par un opérateur privé et le terminal atteint une superficie totale de 89 hectares. Le quai réalisé a été dimensionné pour recevoir à la fois les dernières générations de portes conteneurs et leur traitement par des portiques parmi les plus grands au monde.

PortSynergy-EuroFos a complété sa flotte de portiques en juillet 2020 avec l’acquisition de 2 portiques type Malaccamax, dont les dimensions gigantesques offrent une hauteur sous spreader de 54 mètres de haut et une portée de 72 mètres, soit 26 rangées, permettant ainsi d’opérer les plus grands navires. Ils ont rejoint une flotte composée de deux autres portiques malaccamax, deux post-panamax et deux portiques panamax. PortSynergy - Eurofos a investi 200M€ en infrastructure et équipements depuis 2015.

C’est une bonne nouvelle pour l’avenir de la filière à Fos

« L’arrivée du CMA CGM Benjamin Franklin garantit au Port et à PortSynergy-Eurofos plus de volumes, plus de trafics et une meilleure productivité. C’est une bonne nouvelle pour l’avenir de la filière à Fos. L’arrivée de ce navire dans nos bassins est la preuve que la stratégie de développement et d’investissement du port de Marseille Fos est la bonne », se félicite Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos. Pour Mathew Paul, directeur du terminal PortSynergy-Eurofos : « Accueillir un navire de la taille du CMA CGM Benjamin Franklin s’inscrit dans la logique de nos investissements et de nos développements. C’est la traduction concrète de notre capacité à accueillir et servir les plus grands porte-conteneurs du monde, une reconnaissance de notre savoir-faire. C’est aussi le fruit d’investissements structurants pour y parvenir ».

La rédaction