Accueil > Aix Marseille > Economie > Premier vol de CMA CGM Air Cargo le 8 mars entre Liège et Chicago

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, annonce le lancement des opérations de CMA CGM Air Cargo, sa nouvelle division dédiée au transport de fret aérien, à compter du 8 mars avec le premier vol d’un Airbus A330-200F cargo entre Liège et Chicago.

Premier vol de CMA CGM Air Cargo le 8 mars ©CMA CGM

Liège-Chicago, première ligne régulière de CMA CGM Air Cargo

Le premier Airbus A330-200F de CMA CGM Air Cargo débutera ses opérations commerciales régulières au départ de Liège (Belgique) et à destination de Chicago (États-Unis d’Amérique) et offrira à compter de cette date une première destination vers les USA. Il sera rejoint le 16 mars par un deuxième Airbus A330-200F, qui desservira également le marché USA doublant ainsi la capacité totale offerte sur ce marché.

CMA CGM choisit Air Belgium et l’aéroport de Liège comme base stratégique pour ses opérations

Pour opérer les avions de sa flotte, CMA CGM Air Cargo s’appuiera sur l’expertise d’Air Belgium, compagnie aérienne dynamique disposant d’une équipe reconnue dans le transport de fret aérien. Base de ses Airbus A330-200F, l’aéroport de Liège est l’une des plateformes de fret les plus dynamiques d’Europe, stratégiquement située au cœur d’une large zone de population et bénéficiant de nombreuses options intermodales : aérien, maritime, routier et ferroviaire.

Deux spécialistes du fret aérien et de la logistique pour commercialiser l’offre CMA CGM AIR CARGO

Le Groupe CMA CGM a décidé de s’appuyer sur l’expertise de deux entreprises européennes pour commercialiser son offre et opérer ses avions. Ainsi, le Groupe ECS, un leader mondial des services commerciaux dans le domaine de l’aérien, sera en charge de la commercialisation de l’offre CMA CGM Air Cargo. CMA CGM a également décidé de développer un accord de réservation d’espace (blocked space agreement) à bord de ses avions avec sa filiale CEVA Logistics.

Xavier Eiglier, Directeur de CMA CGM Air Cargo indique : « Le lancement de CMA CGM Air Cargo représente un moment important dans le développement d’une offre logistique complète pour les clients du Groupe CMA CGM. Ces premières destinations aux États-Unis démontrent notre volonté d’offrir à nos clients une couverture internationale en desservant les plus grands aéroports de fret, au cœur de zones économiques majeures ».

La rédaction source CMA CGM