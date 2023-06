Première édition nocturne de la Voie est libre ce dimanche 25 juin

Accueil > Aix Marseille > Société > Première édition nocturne de la Voie est libre ce dimanche 25 (...)



Cette première édition nocturne répond à une envie des promeneurs et des familles marseillaises de profiter pleinement de la Corniche Kennedy tout au long de la journée et de la soirée.

Au programme de ce dimanche 25 juin :

le matin : activités sportives (escalade, double dutch, rugby), massages, ateliers bien-être, ludothèque, jeux de société.

l’après-midi : sieste musicale (venez avec votre tapis de sol et votre coussin), lecture de contes, ludothèque, activités pour les enfants, spectacle vivant, mini-concerts.

le soir : pilates sur la plage du Prophète, apéro musical (jazz, musiques du monde, chansons françaises et marseillaises), bal musette.

Cette journée offrira la possibilité de profiter d’un littoral apaisé, piétonnisé, de la plage des Catalans jusqu’au parc Talabot. En libérant cet axe fréquenté du bord de mer, la Ville de Marseille renforce son action en faveur d’un cadre de vie plus apaisé rendu aux Marseillaises et aux Marseillais.

Programme des animations du dimanche 25 juin

Tout au long du parcours, des points d’informations et d’animations seront disposés :

A - Au niveau du Mémorial des poilus d’orient

Cabanon point d’infos

Massage et espace bien-être > 10h-15h30

Sieste musicale à partir de 13h avec Joëlle Genisson

Venez avec votre tapis de sol, votre coussin

Ludothèque et jeux de société

Piano en libre service

B - Sur la Place Paul Ricard

Terre ludique (jeux en bois)

Bem Brasil >16h-21h30

-Foodtruck

Mise à disposition de toilettes sèches

C - Au niveau du Marégraphe

Sensibilisation à la préservation des milieux marins > 16h30-22h

Association vélos en ville

Association des Amis du Marégraphe

Triporteur

D - Sur le parking Parc Valmer

Les Brigandes du Château d’If Trio, chansons marseillaises > 16h-21h

Départ de la Rosalie bus, tandem, triplette, quadruplette et kart duo

Piano en libre service

-Triporteur

E - Parking traverse Clastrier

La Ruche Kokanas avec Juliette Cabon et Clara Lezy > 10h-12h et 15h-20h

Ruben Paz Quartet (jazz) > 17h-21h30

Foodtruck

F - Au niveau de la Villa Gaby

Songs for you, chansons françaises façon karaoké > 17h-21h30

Station Vélos Cargaux familiaux et utilitaires CARGOMASS

Mise à disposition de toilettes sèches

Foodtruck

G - Arrêt de bus Vallon de l’Oriol

Station gonflage et réparation

Isabelle Desmero, répertoire de chansons populaires façon karaoké > 11h-18h

H - Sur la plage du Prophète

Pilates > 20h

I -Sur le parking du Prophète

Ledge 4tet (jazz) > 15h-21h30 accompagnés de Coco Swing > 16h-21h30

Venez danser avec eux !

Mur d’escalade, rugby et double dutch (6-14 ans)

Foodtruck

J - Arrêt de bus Chemin du Roucas-Blanc

Contes par Jean Guillon : « Une fois n’est pas coutume » > 10 h-17 h

Foodtruck

K - L’ilôt de la Corniche (n°172)

Bar éphémère

L - Les Alpilles

Mobylette Sound Sytem (musique tropicale) > 17h-21h30

Foodtruck

M - Hélice (Mémorial des rapatriés d’Algérie)

Initiation rollers et trottinettes

Foodtruck

N - Accueil - Parking PMR

Corniche J.-F.-Kennedy entre rue Colonel-Serot et avenue Talabot (côté mer)

En déambulation sur le parcours :

En déambulation Estock fish « Les trottoirs à boire » acrobates, échassiers et jongleurs > 18h et 20h30.

Pulse, « Les oiseaux perchés », performance, danse hip-hop > 16 h-21h.

l’ensemble du programme ICI

Réglementation de la circulation et du stationnement

Circulation

► Le dimanche 25/06/2023 de 9h à 23h

Corniche Président J.R Kennedy entre :

Promenade Georges-Pompidou et avenue Talabot et dans ce sens ;

Avenue Talabot et la rue du Commandant Dessemond ;

Traverse Pey entre le Boulevard Bompard et la Corniche Président J.F. Kennedy ;

Rue Pierre Mouren entre la Rue d’Endoume et la Corniche Président J.F. Kennedy ;

Promenade Georges-Pompidou entre la rue du Commandant Rolland et la Corniche -Président J.F. Kennedy et dans ce sens.

Important - Dispositif général :

8h / 9h - Sécurisation de la piétonnisation

10h / 22h - La Voie est Libre

22h / 23h - Réouverture progressive des voies de circulation.

Important - Infos riverains

La circulation se fera en double sens par du personnel agréé, exclusivement pour les véhicules ci-dessous*

-Trav. Sainte-Hélène entre la rue Pierre-Mouren et la Corniche Président-JF-Kennedy

* Sauf aux véhicules liés à l’organisation, aux secours, aux soins médicaux à domicile, les vélos, trottinettes, accès garages riverains et engins de déplacements personnels, à l’initiative du Directeur du service d’ordre ou du pilote du PC sécurité.

Parking PMR à l’entrée de la zone piétonne côté Talabot

Corniche Kennedy entre rue du Colonel-Sérot et l’avenue Talabot (des voiturettes électriques faciliteront les déplacements sur le parcours).

Stationnement

► Du jeudi 22/06/2023 - 21h30 au mardi 27/06/2023 - 23h

Corniche Président-JF-Kennedy

Sur la totalité des emplacements du terre plein situé à la hauteur du n°397,

Côté impair, sur 20 m à la hauteur du chemin du Vallon-de-l’Oriol

► Du samedi 24/06/2023 - 8h au lundi 26/06/2023 - 23h

Corniche Président-JF-Kennedy

Parking de l’Hélice (Mémorial des Rapatriés d’Algérie) en totalité ;

Square Danjaume en totalité ;

Parking du Marégraphe en totalité ;

Parking des Prophètes en totalité.

► Du samedi 24/06/2023 - 21h30 au dimanche 25/06/2023 - 23h

Corniche Président-JF-Kennedy

Entre l’avenue Talabot et la rue Capitaine- Dessemond, des deux côtés ;

Entre l’avenue du Colonel-Sérot et l’avenue Talabot, des deux côtés.

Traverse Sainte-Hélène

Entre la rue Pierre-Mouren et la Corniche Président-JF-Kennedy, des deux côtés.

Promenade George-Pompidou

Entre l’avenue du Colonel-Sérot et la rue du Commandant-Rolland, des deux côtés ;

Entre l’arrêt de bus Place Amiral Muselier et la sortie du P1, côté mer ;

Rue Frégier côté impair, entre Corniche Kennedy et n°7 sur 15 emplacements réglementés.

Le flyer circulation / stationnement ICI.