Prenez part aux Visites insolites du CNRS

Qui n’a jamais rêvé de visiter le plus grand four solaire d’Europe, de découvrir l’histoire secrète de nos légumes, ou encore de se glisser dans la peau d’un astronome ? Le CNRS propose à des groupes de visiteurs tirés au sort de participer à des expériences uniques au sein de ses laboratoires métropolitains entre le 7 et le 17 octobre.



Plus d’une centaine de Visites insolites auront lieu dans le cadre de la Fête de la science 2022 organisée par le ministère de l‘Enseignement supérieur et de la Recherche. Le CNRS ouvre les portes de ses laboratoires, observatoires, plateformes scientifiques et sites de recherche en France métropolitaine. Ces Visites insolites permettront à plus de 1 200 personnes de plonger au cœur de la recherche, de découvrir des installations ou expériences exceptionnelles, au cours de rencontres privilégiées avec les scientifiques.

Pour participer, les internautes peuvent candidater jusqu’au 23 septembre 2022 à la centaine de Visites insolites proposées, en répondant à trois questions scientifiques. Les lauréats seront sélectionnés aléatoirement parmi les personnes ayant répondu correctement afin de constituer des groupes d’une dizaine de personnes au maximum.

En 2021, la deuxième édition des Visites insolites avait permis à plus de 1 000 visiteurs de vivre 84 expériences uniques avec les scientifiques des laboratoires du CNRS et de ses partenaires.

Pour trouver et candidater à une Visite insolite :visitesinsolites.cnrs.fr

Pour suivre l’événement sur les médias sociaux : #CNRSinsolite #FDS2022