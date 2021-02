Préserver l’eau, la nouvelle mission du Président des canalisateurs Michel Réguillon

Accueil > Provence > Economie > Préserver l’eau, la nouvelle mission du Président des canalisateurs Michel (...)

Michel Réguillon est devenu le nouveau président des Canalisateurs du Sud-Est ©D.R.

Après trois ans de bons et loyaux services, Pierre Rampa a donc laissé sa place à son heureux successeur. Durant ce mandat, la Fédération n’a eu de cesse de renforcer le dialogue entre élus locaux et entreprises de canalisations d’eau et d’assainissement, autour de la gestion durable d’un bien commun devenu de plus en plus rare : l’eau. C’est donc au tour de Michel Réguillon de prendre les commandes d’une organisation professionnelle forte de 118 entreprises des territoires Paca-Corse et Rhône-Alpes, dont 90% ont moins de 250 salariés.

Relancer l’activité pour les entreprises de l’eau touchées par la crise

Le nouveau dirigeant a fixé des objectifs clairs :

• continuer le combat entamé précédemment et faire de la préservation de la ressource en eau une bataille permanente

• valoriser les métiers nobles et exigeants qui permettent de prendre rapidement des responsabilités. Vous l’aurez compris, l’attractivité des métiers, la promotion de l’apprentissage et la formation professionnelle seront au cœur du nouveau mandat.

• Sans oublier des dossiers essentiels que sont la transition écologique et la révolution digitale.

Dans la continuité de Pierre Rampa, la nouvelle équipe veillera notamment à la mise en œuvre opérationnelle du plan de rebond de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse de 180M€, majoré du plan de relance de l’État de 80M€ sur 3 ans, qui permet aux entreprises de l’eau, d’affronter l’après crise sanitaire pour les années à venir. « Déjà cet hiver, les effets se sont fait sentir sur les marchés à bons de commande et ils sont espérés sur de nouvelles opérations ponctuelles ce printemps ! Nous pourrons ainsi continuer nos relations de proximité avec les collectivités locales de Paca-Corse-Rhône-Alpes. C’est dans l’intérêt de tous. Il n’y a jamais eu autant d’argent public sur la table », constate Michel Réguillon

Les canalisateurs vont jouer un rôle important dans les années à venir

Pour l’accompagner tout au long de sa tâche, Michel Réguillon peut compter sur un bureau composé de Yves Bourdais, vice-président et délégué PACA-Corse, Stéphane Graupner, vice-président et délégué Rhône-Alpes, Pascal Gras, délégué-adjoint Paca-Corse et secrétaire adjoint, Nicolas Midali, délégué adjoint Rhône-Alpes et secrétaire, Paul Rampa, trésorier et Pascal Saulnier, trésorier adjoint. Ensemble, ils sont bien décidés à avancer comme un seul pour mener à bien leur mission. « Dans chaque département, délégation régionale et inter régionale, seule la solidarité, le dialogue et le respect permettront à notre famille des canalisateurs de rester soudée dans l’adversité de cette conjoncture particulière et...prometteuse de jours meilleurs à court terme ! C’est notre force, et la qualité de nos relations avec l’ensemble de nos partenaires en dépend ! », explique Michel Réguillon.

Préserver l’eau n’est pas une mince affaire et les élus sont attendus. « Au moment où l’eau va devenir si rare, chaque goutte d’eau prélevée devra arriver au bon endroit. A l’heure où nous devons impérativement investir pour l’avenir, cette eau rare doit être canalisée. Les canalisateurs vont jouer un rôle important dans les années à venir. Nous comptons sur vous ! », a précisé Élisabeth Ayrault, Présidente de la compagnie nationale du Rhône, en vidéo d’introduction de l’Assemblée Générale et grand témoin des rencontres de l’eau 2020. « Message bien reçu ! La profession sera au rendez-vous ! » assure le nouveau président de Canalisateurs du Sud-Est.

Greg Mandel