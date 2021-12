Primaire Les Républicains : Éric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour

Accueil > Ailleurs > Politique > Primaire Les Républicains : Éric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour (...)

Éric Ciotti et Valérie Pécresse s’affronteront pour l’investiture des Républicains à l’élection présidentielle française, a annoncé ce jeudi 2 décembre le président du parti, Christian Jacob, à l’issue du premier tour du vote des adhérents de LR. Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin appellent tous les trois à voter pour Valérie Pécresse au second tour.

Ciotti-Pécresse en lice pour le second tour de la primaire Les républicains ©Destimed

Double surprise au premier tour du congrès LR : Le député des Alpes-Maritimes , Éric Ciotti s’est qualifié pour le second tour où il affrontera la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, tandis que Xavier Bertrand, qui passait pour le mieux placé à droite, a été éliminé, comme Michel Barnier.

Le député des Alpes-Maritimes, tenant d’une ligne droitière, a recueilli 25,59 % des voix, devançant de peu la présidente de l’Île-de-France, qui a totalisé 25 % des suffrages sur sa ligne de "compétence" et "d’ordre". Michel Barnier a recueilli 23,93 % des voix. Xavier Bertrand n’est arrivé que quatrième avec 22,36 %, ses appels au rassemblement n’ayant visiblement pas réussi à effacer son départ fracassant du parti en 2017. Philippe Juvin, challenger de la compétition, n’a obtenu que 3,13 % des voix.

Eric Ciotti déclare : « Une espérance se lève, celle d’un redressement national, d’une France apaisée, fière de ses valeurs et de sa culture. J’aime puissamment mon pays, je vais continuer de me battre pour que la France reste la France ! »

Évoquant un « irrépressible besoin de fierté et d’ordre mais aussi de justice et de liberté » qu’elle sent monter dans le pays, Valérie Pécresse pour sa part assure ne pas avoir « la main qui tremble » et porter « un projet de franche rupture ». Et Valérie Pécresse de lancer : « Nous gagnerons unis, nous gouvernerons unis ».

Le second tour du scrutin aura lieu du vendredi 3 décembre 8 heures au samedi 4

décembre 14 heures. Christian Jacob, président des Républicains, annoncera les

résultats du second tour ce samedi 4 décembre 2021 à 14h30 à l’occasion

d’une conférence de presse depuis le siège national du mouvement (238 rue de

Vaugirard - 75015 Paris).

