Printemps glacial, épisode 3 : Une vigne figée par le froid

Frédéric Port, un viticulteur inquiet pour ses vignes ©AG

Cependant, plus les jours passent, plus l’inquiétude et l’incertitude montent. « On se rend bien compte que les vignes n’avancent plus et qu’aucune feuille n’apparaît. Les bourgeons ont gelé dans le coton donc on ne sait pas ce que cela pourra donner à la fin, déplore le viticulteur. Tous les secteurs sont touchés. Que ce soit à Pierrevert, Corbières, Sainte-Tulle cela concerne toutes les parcelles et tous les cépages notamment le grenache qui a beaucoup souffert. Je pense que selon les endroits les pertes seront de 50 à 90 %. C’est plus flagrant sur les jeunes vignes qui sont touchées à 80 %. »

Une vague de froid inconnue de mémoire de viticulteur

Les Alpes-de-Haute-Provence sont un secteur traditionnellement plutôt tardif et Frédéric Port avoue qu’il n’a pas souvenir d’un tel gel depuis de nombreuses années. « C’est vraiment un épisode large et exceptionnel car cela n’a pas épargné grand monde. Nous ne savons pas encore quels seront les dégâts, on ne sait pas à quel point les pieds auront gelé mais on sait que certaines vignes peuvent ne pas avoir survécu. Les coûts vont être les mêmes car nous allons nous occuper des vignes comme d’habitude voire plus. Par exemple pour la taille si l’on veut avoir des récoltes dans les années à venir il va falloir être très attentifs. C’est vraiment très inquiétant, nous craignons de ne pas avoir de récolte et additionné à la baisse des ventes liée crise sanitaire cela s’annonce très compliqué pour les viticulteurs », confie-t-il.

Alexandre Gelber pour L’Espace Alpin