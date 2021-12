Prix du photojournalisme et du jeune reporter du Club de la presse Marseille Provence : Anthony Micallef et le duo Alice Gapail et Nicolas Beublet

Accueil > Aix Marseille > Société > Prix du photojournalisme et du jeune reporter du Club de la presse (...)

Le club de la presse Marseille Provence-Alpes du Sud a décerné le prix du Photojournalisme à Anthony Micallef pour une photographie sur une fanfare dans les quartiers Nord de Marseille présente lors de l’inauguration de l’ Après M (ex McDo). Les photographies des finalistes sont visibles sur les grilles du Palais de la Bourse. Le prix du jeune reporter Albert-Camus revient à Alice Gapail et Nicolas Beublet, étudiants en journalisme.

Anthony Micallef prix du photojournalisme devant sa photo accrochée aux grilles du palais de la Bourse © Nicolas VALLAURI

Les grilles extérieures du Palais de la Bourse (côté Canebière) accueillent jusqu’au 14 janvier 2022 la 4e édition de l’exposition de photographies sélectionnées dans le cadre du Prix du Photojournalisme. Une édition mettant cette année à l’honneur 20 photographies publiées et réalisées lors d’un reportage sur le territoire de la Provence et des Alpes pendant l’année 2021. Son lancement s’est accompagné de la remise de deux prix créés par le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud : celui du Photojournalisme, qui revient à Anthony Micallef et celui du Jeune Reporter- Prix Albert Camus, à Alice Gapail et Nicolas Beublet. Tous deux sont organisés en partenariat avec le Crédit Agricole Alpes Provence.

Une profession en souffrance

A travers ce Prix et l’exposition qui lui est rattachée, le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud met en lumière et récompense chaque année une profession en souffrance : la photographie de presse. Que ce soit en presse écrite, digitale ou audiovisuelle, jamais l’image n’a occupé une place aussi centrale dans les médias. Paradoxalement, jamais les photographes n’ont eu à travailler dans une telle précarité.

« La loi n’est pas toujours respectée par les entreprises d’information »

Pour Claude Almodovar, Président du Jury, photographe et membre du Comité d’Administration du Club de la Presse : « La loi n’est pas toujours respectée par les entreprises d’information, voire même ignorée ou bafouée, avec des reportages de commande payés en droits d’auteur alors qu’ils devraient être rémunérés en salaire.

L’évolution technologique participe à la fragilisation d’un métier pourtant indispensable à une information de qualité. L’émergence du numérique a certes permis de réduire les coûts de production de l’image pour les entreprises de presse, mais a plus encore pénalisé l’emploi de professionnels chargés de les produire ».

Cette exposition est l’occasion de montrer « combien la photographie d’actualité, partie intégrante de notre quotidien, est essentielle et indispensable aux métiers de l’information pour lire et comprendre le monde. Reflet subjectif et non-exhaustif de l’actualité de notre région durant l’année 2021, les œuvres de ces photojournalistes professionnels nous rappellent la force, la qualité et l’originalité d’une photographie pour dire le monde autrement. »

« Si on connaissait mieux son voisin »

La fanfare du Pompier Poney Club jouant à l’occasion de l’inauguration de la plateforme d’aide alimentaire "L’Après M" Photo primée © Anthony Micallef

Cette année, 13 photographes et 20 photographies au format 150x200 cm sont mis à l’honneur, sélectionnés par un jury de professionnels du monde du journalisme et de la Culture : Pierre Ciot (photographe et Président de la Saif), Daniel Cole, (photographe et lauréat du Prix 2020), Luc Georget (conservateur en chef du Musée des Beaux-Arts de Marseille), Alain Paire (journaliste et écrivain) et Claude Almodovar (photographe et Président du Jury). Les photographes sélectionnés étaient : Théo Giacometti, Patrick Box, Estelle Doher, Anthony Micallef, France Keyser, Valérie Suau, Valérie Vrel, Eric Franceschi, Nicolas Vallauri, Nicolas Tucat, Robert Terzian, Camille Dodet et Gilles Bader. Le jury a choisi une photographie d’Anthony Micallef lequel devait lancer : « C’est génial que ce Prix existe. Nous sommes dans un monde où on voit de plus en plus de photos instantanées et de moins en moins de photojournalisme qui donne du sens. La photographie primée représente la fanfare de l’inauguration de la plateforme alimentaire "l’Après M", ancien McDonald’s de Sainte-Marthe dans les quartiers Nord, repris par d’anciens salariés du McDo et des associations. Un lieu où j’ai vu des files de 800 personnes venues s’approvisionner pendant la Covid. Un espace qui fait aussi du lien, chose dont nous avons tellement besoin. Car si on connaissait mieux son voisin certains candidats seraient moins haut dans les sondages ».

« Les vies d’Albert Camus »

Le prix du jeune reporter Albert-Camus revient à Alice Gapail et Nicolas Beublet, étudiants en journalisme © Nicolas VALLAURI

Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Aix-Marseille Provence, se félicite d’accueillir une nouvelle fois, cette manifestation au sein du palais de la Bourse. « Nous ne faisons pas qu’accueillir sur nos grilles cette exposition, nous entendons la mettre en valeur. Elle va ainsi s’inscrire dans une opération pilotée par l’Office du tourisme : une visite guidée qui comprendra la découverte du palais de la Bourse et un goûter avec un café ou un chocolat chaud et un cake ». Il rappelle que, dans le cadre de l’événement « Journalistes, vos papiers » au Palais de la Bourse, la projection du documentaire « Les vies d’Albert Camus » a été suivi par un temps d’échanges en présence de Georges-Marc Benamou, journaliste, écrivain et réalisateur. Une présence liée au fait que, pour sa quatrième édition, le prix du jeune reporter a adopté le nom d’Albert Camus, homme de théâtre, romancier, philosophe mais aussi journaliste.

Il propose cette année à des jeunes de moins de 26 ans d’écrire à la manière d’Albert Camus en travaillant sur un article de 7 000 signes maximum. Georges-Marc Benamou indique : « Il y aurait un journalisme français d’opinion et un journalisme anglo-saxon factuel. La chronique de Camus "Misère de la Kabylie", publié en 1939, montre à quel point cette idée est fausse tant Camus y conjugue opinion et factuel et prouve à quel point il était aussi un immense journaliste ».

Le jury du prix du jeune reporter -composé d’Hervé Nedelec, Alexandre Alajbegovic, Caroline Bindel, Pauline Lefrançois ainsi que Rislène Achour et Hervé Vaudoit- a sélectionné cinq projets de reportage pour la finale travaillés par Nicolas Beublet et Alice Gapail ; Eléna Lébely et Zoé Cottin ; Jules Careau ; Nina Cardon ; Marie Lagache.

Michel CAIRE