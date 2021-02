Programme Civigaz : une arme redoutable contre la précarité énergétique

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Programme Civigaz : une arme redoutable contre la précarité (...)

©capture d’écran GRDF

Civigaz a pour mission la promotion de la citoyenneté et l’engagement des jeunes en faveur des personnes les plus vulnérables, au travers du dispositif du Service Civique. Pas seulement, puisqu’il concerne également l’accompagnement de la transition énergétique du pays par la mobilisation de la jeunesse.

Six jeunes intègrent les équipes de l’association PAJE

C’est dans le cadre d’un service civique, qu’un recrutement de six jeunes a été opéré par l’association PAJE. Rim, Daniel, Léo, Soraya, Omar et Zoulayha ont récemment été déployés sur le terrain, sous la responsabilité de leur coordinateur Kenneth Boissy. Émus par les sinistrés de la tempête Alex, ils ont également décidé de se mobiliser pour récolter des fonds pour favoriser le reboisement de la vallée de la Vésubie.

Pour être plus efficaces opérationnellement, les volontaires ont suivi une formation obligatoire d’un mois sur la maîtrise des énergies, la sécurité gaz, les dispositifs locaux de soutien, les techniques de porte à porte, la sensibilisation à domicile. En opérant ainsi, PAJE souhaite que ses jeunes recrues soient aussi efficaces que celles de l’année passée. En effet, lors de la première édition, 500 logements ont été visités dans plusieurs quartiers : Notre-Dame, Les liserons, Saint-Roch… Cette couverture du terrain a permis de signaler des situations dangereuses chez 2 % des ménages visités. D’après une enquête, le retour est plus que satisfaisant puisque 65% des habitants ont trouvé cette sensibilisation aux économies d’énergies utile, voire très utile dans 22% des cas.

5 millions de ménages en situation de précarité énergétique en France

Pour Anthony Borré, cette initiative est primordiale et répond à des enjeux écologiques et solidaires. « Cette précarité énergétique correspond à une réelle souffrance et pour y remédier, il faut un travail de terrain. ». D’ailleurs, l’élu n’a pas hésité à souligner l’aspect essentiel de l’engagement des 6 volontaires : « vous êtes l’exemple que les jeunes des quartiers sont généreux et savent se mettre au service des autres ».

Pour information, en France, 5 millions de ménages connaissent une précarité énergétique avec une alimentation insuffisante pour répondre à leurs besoins quotidiens. Plus loin encore, cette précarité se matérialise également par un budget consacré au chauffage, l’éclairage ou la cuisine… Bien trop important. D’ailleurs, la lutte contre cet état de fait est un des 20 objectifs prioritaires de la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015.

Mathieu Seller