Programme Impact+ : Sodexo accompagne ses fournisseurs acteurs de l’économie inclusive

Accueil > Ailleurs > Société > Programme Impact+ : Sodexo accompagne ses fournisseurs acteurs de (...)

La politique d’achats inclusifs est au cœur des préoccupations de Sodexo et cela dès sa création en 1966. Pour soutenir le développement économique et social des territoires où elle s’est implantée, la société lance Impact+. Ce programme est destiné à accompagner ses fournisseurs engagés dans une politique d’achats responsables, au travers de la mise à disposition de l’expertise des collaborateurs Sodexo.

Quand on parle de "mettre la main à la pâte" ©Sodexo

Impact+ est ouvert aux fournisseurs engagés dans l’économie inclusive ; que ce soit des structures tournées vers l’insertion, le handicap, l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), mais aussi PME et TPE et cela sans distinction de secteur d’activité. Au travers de ce projet, Sodexo souhaite clairement augmenter la part de l’inclusif dans les dépenses achats totales. Au travers des passerelles mises en place, c’est clairement une consolidation des liens existants et le développement des partenariats pérennes avec de nouveaux acteurs qui sont mis en exergue. Pour arriver à mener à bien cette mission, le programme leur offre un accompagnement sur-mesure.

Favoriser la croissance des entreprises partenaires

Ce dernier sera effectué par des collaborateurs Sodexo volontaires qui mettront leur expertise au profit des projets de croissance sur des thématiques diverses : développement commercial, dualité, logistique, communication... Hind Bendaoud, Directrice des achats de Sodexo France explique : « La diversité de nos fournisseurs est une richesse et une source de performance. La philosophie du programme Impact+ est de favoriser de nouveaux modes de collaboration porteurs de croissance pour nos partenaires inclusifs. L’écoute, l’échange et la co-construction de solutions, sont au cœur de la démarche. Cette dynamique permet d’accélérer le développement d’écosystèmes vertueux pour répondre collectivement aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. »

Quatorze entreprises choisies pour la première édition

Cette première édition d’Impact+ regroupe d’ores et déjà 14 entreprises. De par leur taille, leur implantation géographique, leur activité et leur problématique, les profils des structures participant à cette promotion sont très variés. Si certaines sont des partenaires fidèles de Sodexo depuis plusieurs années, d’autres intègre le giron. Dans tous les cas, les structures accompagnées ont été sélectionnées en raison de leur potentiel de croissance et leur engagement sur des axes de travail prioritaires du Groupe en matière de développement durable, comme l’économie circulaire ou l’alimentation durable.

La valorisation d’une agriculture durable et locale

Une idée totalement partagée part Samuel Mougin, Co Fondateur de Pain & Partage, une boulangerie marseillaise choisie dans le cadre d’Impact+ : « Un pain bio, local et solidaire ? De la farine, de l’eau, du sel, du levain... Mais avec Sodexo et son programme Impact+, nous avons ajouté de nouveaux ingrédients pour donner plus de saveur à notre pain : de la création d’emplois inclusifs, de la coopération, des engagements réciproques, de la solidarité, de la valorisation d’une agriculture durable et locale, de la prise en compte des dimensions santé et nutrition... Une recette expérimentée à Marseille qui est appelée à être dupliquée sur d’autres territoires. »

Greg MANDEL