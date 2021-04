Prolongation de l’aide de 500 euros pour la numérisation des TPE et élargissement du dispositif

Accueil > Ailleurs > Economie > Prolongation de l’aide de 500 euros pour la numérisation des TPE et (...)

En janvier 2021, afin de soutenir la numérisation des commerçants, des artisans et des professionnels libéraux, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises ont chargé France Num, initiative gouvernementale pour la transformation numérique des entreprises, de la création et du suivi, d’une aide numérique de 500 euros destinée à couvrir des coûts dédiés pour les TPE fermées administrativement lors du deuxième confinement et les hôtels. Déjà sollicité par 27 000 entreprises, ce dispositif vient d’être prolongé et même élargi.