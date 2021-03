Promouvoir et vulgariser la science : la finale régionale de Ma thèse en 180 secondes

Accueil > Provence > Société > Promouvoir et vulgariser la science : la finale régionale de Ma thèse (...)

La finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes » aura lieu ce jeudi 18 mars à partir de 14 heures, 100% en ligne. L’événement sera à suivre en direct sur la chaîne Youtube et la page Facebook d’Aix-Marseille Université. Ce concours de vulgarisation scientifique propose aux doctorants de relever un défi : présenter leur sujet de recherche auprès d’un auditoire profane et diversifié, en trois minutes et sur la base d’une seule diapositive support. Pour en savoir plus et découvrir les 15 candidats : univ-amu.fr



Ce concours international de vulgarisation scientifique propose aux doctorants de relever un défi : présenter leur sujet de recherche auprès d’un auditoire profane et diversifié, en trois minutes et sur la base d’une seule diapositive support. 15 participants feront vivre leur thèse de façon claire, concise et convaincante.

Pour cette édition 2021, le Collège Doctoral d’Aix-Marseille Université a formé 12 candidats auxquels se joindront 3 candidats de l’université de Toulon. Cet événement se déroulera à huis clos et sera retransmis en direct live sur les comptes YouTube et Facebook d’Aix-Marseille Université.

Un jury d’exception

C’est en présence d’un jury d’exception composé d’Éric Berton, président d’Aix-Marseille Université, Xavier Leroux, président de l’Université de Toulon, Ghislaine Gibello, déléguée régionale Provence et Corse du CNRS, Sylvie Depierre, journaliste France TV, Amaury Godron, directeur général d’Obratori groupe l’Occitane, et de l’un des gagnants de la finale régionale 2019, Tom Mébarki, prix du public et 3e prix jury de la finale internationale 2019 que se tiendra cette finale. Quatre lauréats seront consacrés à l’issue des présentations : 3 prix du jury, ainsi que le prix des internautes. Les lauréats des 1er et 2e Prix du Jury seront qualifiés pour la demi-finale nationale du concours qui se déroulera en avril prochain, à distance.

La rédaction



Pour s’inscrire et participer au vote des internautes :

Pour suivre l’événement en live sur -Pour en savoir plus : univ-amu.fr Pour s’inscrire et participer au vote des internautes : ICI Pour suivre l’événement en live sur Facebook et Youtube