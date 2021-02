Provence Africa Connect : un concours pour renforcer les liens économiques entre Aix-Marseille-Provence et l’Afrique

Accueil > Aix Marseille > Economie > Provence Africa Connect : un concours pour renforcer les liens (...)

Avec un appel à candidature, qui se clôturera le 15 mars 2021, la première édition du concours « Provence Africa Connect » mettra en lumière et accompagnera les entrepreneurs qui contribuent au renforcement du partenariat et des liens économiques entre le territoire métropolitain d’Aix-Marseille-Provence et l’Afrique. Une magnifique passerelle !

©Eric Delbecque

Les entrepreneurs qui contribuent au renforcement du partenariat entre le territoire métropolitain d’Aix-Marseille-Provence et l’Afrique peuvent se réjouir. Leurs différents projets auront l’occasion d’être mis en lumière au travers du concours « Provence Africa Connect ».

Les candidatures - pour ce prix créé par Emerging Valley, la Métropole Aix- Marseille- Provence, Africalink et la French Tech Aix-Marseille-Provence - seront officiellement closes le 15 mars 2021. Organisé dans le cadre de la quatrième édition du sommet international, cet événement veut récompenser, promouvoir et accompagner un porteur de projet du territoire d’Aix-Marseille-Provence qui développe un projet ou un partenariat remarquable en Afrique.

Un dispositif complet de rendez-vous orchestré par Emerging Valley

Un jury composé des partenaires officiels sera en charge de la sélection des entrepreneurs. Parmi les juges, on note la participation exceptionnelle d’une personnalité incontournable de la Tech Africaine, Omar Cissé, CEO de la société sénégalaise d’InTouch. Les candidats devront ensuite attendre jusqu’au 8 avril pour l’annonce officielle, en direct de l’événement digital Emerging Valley.

Plus globalement, Provence Africa Connect complète les deux autres initiatives organisées dans le cadre d’Emerging Valley, Med Innovant Africa porté par l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et le Programme d’accélération du Social &Inclusive Business Camp, conçu par l’Agence Française de Développement et porté par StartupBRICS au sein d’un Consortium emmené par le prestigieux Fonds d’investissement I&P.

Des projets résolument tournés vers la coopération Aix-Marseille-Provence et l’Afrique

Pour participer à Provence Africa Connect, différents critères de sélections doivent être respectés. Ces derniers concernent 5 thématiques visibles et englobantes :

• La présence en Afrique de l’entrepreneur et de son projet.

• La crédibilité économique de l’entrepreneur et de son projet.

• Le caractère innovant du partenariat proposé avec l’Afrique.

• La contribution à l’attractivité de la Métropole Aix-Marseille-Provence avec l’Afrique.

• L’impact social et la « résilience » du partenariat et du projet pour les territoires africains et métropolitains.

Pour le grand gagnant du concours, les bénéfices seront importants, tant en matière d’accompagnement que de visibilité :

• Un push de communication avec Emerging Valley :

• Un pitch de 5 minutes lors de l’édition online d’Emerging Valley en avril 2021

• Une visibilité multicanale et à l’international dans les réseaux du sommet

• La réalisation et diffusion à grande échelle de l’interview vidéo du lauréat

Le top est donc lancé et les concurrents ont jusqu’au 15 mars pour candidater. Pour répondre à l’appel à candidature ouvert aux entreprises de la Métropole Aix-Marseille-Provence, il faut se rendre le site Emerging Valley

