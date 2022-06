Provence-Alpes-Côte d’Azur. 3e édition de la Fête des Terrasses : ’Fêtons le Sud et son art de vivre’ le 1er juillet

Accueil > Provence > Société > Provence-Alpes-Côte d’Azur. 3e édition de la Fête des Terrasses : (...)

© Patricia Maillé-Caire

Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, rappelle : « En 2020, nous lancions la première Fête des Terrasses comme un "retour à la vie" après la première vague de Covid. Un événement festif et populaire qui a permis aux habitants de se retrouver et aux commerçants d’accueillir de nouveau leur clientèle dans leurs établissements ». Aujourd’hui, pour le président de Région : « La Fête des Terrasses est devenue notre Fête du Sud. Cette année, l’état d’esprit de cette 3e édition est le même qui est de dire non à la morosité, au pessimisme et prendre le temps de profiter de la vie, ensemble. Pour cela, quoi de mieux que l’art de vivre du Sud, dans nos cafés, nos bistrots, nos restaurants et sur nos terrasses ? Vendredi 1er juillet, dès 18 heures, nous nous retrouverons dans toute la Région pour partager un moment de convivialité et célébrer le début de la période estivale ».

Il précise encore : « Nous invitons non seulement les habitants, mais aussi les restaurateurs, les hôtels, et cafetiers à participer à cet événement festif. Inscrivez-vous, et recevez gratuitement un kit [1] fourni par la Région, pour décorer votre établissement aux couleurs de la Fête des Terrasses. Cette année, nous avons aussi prévu un kit spécial pour les communes, pour que votre village soit également en fête le 1er juillet ». Autre nouveauté cette année, la Région organise 2 jeux concours photos, un à destination des professionnels avec 2 000€ à gagner pour ceux qui auront le mieux décorer leur établissement, l’autre pour le grand public afin de remporter des expériences 100% du Sud.

Inscriptions jusqu’au 28 juin minuit sur le site : lafetedesterrasses.fr