Provence-Alpes-Côte d’Azur . Forum ’Respect pour les Femmes’ ce jeudi 24 novembre à l’Hôtel de région

Ce jeudi 24 novembre, à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Région organise ce premier forum interactif « Respect pour les femmes », gratuit et ouvert pour tous. Ce forum sera l’occasion de donner toutes les armes nécessaires aux femmes pour les rendre plus fortes. De nombreuses femmes viendront témoigner, notamment Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sport et Caroline Vigneaux, humoriste et actrice française, qui sera la marraine de l’événement.

Programme :

10h15 : Ouverture du Forum – Jennifer Salles-Barbosa, Conseillère régionale, Présidente de la Commission Lutte contre les inégalités, Solidarités, Défense des droits des femmes.

10h45 : Interview croisée : Tout le monde peut être victime de violence, le rôle essentiel de la prévention, avec Nathalie Rocailleux, Psychologue, Clinicienne et Dirigeante de Icare Reliance et Julie Denoix, Coordinatrice et Formatrice Riposte-Arcaf.

11h00 : Parcours inspirant –Raphaëlle Simeoni, Directrice Générale des Services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

11h10 : Table ronde : Retour sur 3 initiatives soutenues par la Région Sud (Maison des femmes Marseille-Provence, protection des familles, accompagnement psychologique).

11h30 : Témoignage : Cindy Bruna, Mannequin, Ambassadrice Internationale de L’Oréal Paris et auteur du livre « le jour où j’ai arrêté d’avoir peur ».

11h50 : Table ronde : Travailler : nécessaire pour se prémunir mais pas suffisant.

12h25 : Talk : Le sexisme, racine du harcèlement par Marie Becker, Fondatrice et Directrice d’Aequality.

12h45 : Avis de l’experte : Sandy Beky, Dirigeante de He Hop : L’innovation numérique au service des femmes victimes de violence.

14h00 : Interview croisée - Se prémunir du cyberharcèlement avec April. Benayoum, Miss Provence et 1ère dauphine de Miss France 2021, Anouck Aragones, Avocate spécialiste du Cyberharcèlement et Céline Mory, Déléguée RSE, Inclusion numérique et Fondation Orange pour le sud-est.

14h25 : Table ronde : Comment obtenir justice ?

15h10 : Témoignage : Cassandra Tanguy, Ancienne athlète, étudiante et victime, témoin du documentaire « Suite » d’Emma Oudiou.

15h20 : Interview, Amélie Oudéa-castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques.

15h50 : Interview : Karima Taieb, footballeuse professionnelle au sein de l’équipe de l’OM.

16h00 : En milieu festif, comment se protéger ?, par Béatrice Desgrange, Fondatrice du festival Marsatac/Orane.

16h15 : Avis de l’expert : Comment réagir en tant que témoin ?, par Eric Florentino, Responsable Formation chez Solidarité Femmes 13.

16h30 : Table ronde : Mener le combat contre les violences avec les hommes.

17h15 : Clôture et stand-up de Caroline Vigneaux – Humoriste et actrice française.

Inscriptions pour assister au forum : maregionsud.fr