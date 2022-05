Provence-Alpes-Côte d’Azur : Inauguration du pèlerinage ’Sur les pas de Marie-Madeleine’

Accueil > Provence > Société > Provence-Alpes-Côte d’Azur : Inauguration du pèlerinage ’Sur (...)

C’est devant l’Abbaye Saint-Victor de Marseille que vient de se tenir, en présence de nombreuses personnalités civiles et religieuses et des premiers pèlerins, la présentation de l’itinéraire " sur les pas de Marie-Madeleine ". Un parcours de 220 km entre la Camargue et la Sainte-Baume.

Devant l’Abbaye Saint-Victor de Marseille, Renaud Muselier, est entouré du Père Bernard Lucchesi, Curé de l’Abbaye Saint-Victor, de Cyril Boland, Président de l’association des Chemins des Saintes et Saints de Provence, et de Martine Racine, Présidente de l’association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence © Yann Bouvier

Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, était aux côtés du Père Bernard Lucchesi, Curé de l’Abbaye Saint-Victor, de Cyril Boland, président de l’association des Chemins des Saintes et Saints de Provence, et de Martine Racine, présidente de l’association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence. Après avoir assisté à la célébration œcuménique de la clôture de la marche inaugurale des Saintes-Maries-de-la-Mer à Marseille en l’Abbaye Saint-Victor à Marseille, ils ont procédé à la présentation du nouvel itinéraire du pèlerinage « Sur les pas de Marie-Madeleine ». Au cours de ce nouvel itinéraire les pèlerins pourront traverser deux parcs naturels régionaux : celui de la Camargue et celui de la Sainte-Baume. Ils visiteront ainsi des lieux tels les-Saintes-Maries-de-la-Mer, Salin-de-Giraud, Fos-sur-Mer, Martigues, Carry-le-Rouet, l’Estaque, Marseille Centre, Marseille la Barasse, Gémenos ou Saint-Maximin-la Sainte-Baume.

« En août 2020, pendant mes vacances estivales, j’ai eu le plaisir d’effectuer la tournée des parcs régionaux avec mon épouse et de redécouvrir ce lieu sacré : la grotte de la Sainte-Baume. Quelle a été ma surprise lorsque j’ai constaté sa fermeture. En aucun cas, ce site pouvait rester fermé plus longtemps aux fidèles », explique Renaud Muselier.

« Le troisième tombeau de la chrétienté »

La Région a alors été à la manœuvre, avec l’État, pour aider la commune et le Parc dans ce vaste projet de réouverture de la grotte, chacun ayant engagé 155 000 € pour les travaux de restauration nécessaires. « A peine 7 mois après le début des opérations, l’ouverture de ce haut lieu de chrétienté a été inauguré. Voisine de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin, elle permet aux fidèles de visiter ces deux lieux de sainteté ». Le président de région de noter : « Selon l’expression du père Henri-Dominique Lacordaire, la basilique est même le troisième tombeau de la chrétienté. Après le Saint-Sépulcre de Jérusalem, et le Tombeau de Saint-Pierre de Rome ».

« Trouver un sens à sa vie »

Pour le père Laurent Notareschi : « Ce pèlerinage a plus ou moins existé au temps médiéval avant de tomber en désuétude mais c’est un tombeau très fréquenté et on assiste à un engouement autour des pèlerinages, on le voit avec celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les gens, et cela va au-delà de la seule dimension religieuse, ont besoin d’incarner leur spiritualité. Retrouver le sens du pèlerinage permet souvent de trouver un sens à sa vie ». Un des premiers pèlerins souligne : « lorsque l’on marche on se dépouille ». Le Père Cyril Boland explique pour sa part : « Nous travaillons depuis plusieurs années avec l’association "Les chemins des saintes et saints de Provence" sur l’idée d’un pèlerinage et nous avons été rejoints voilà deux ans par la Région. Nous sommes d’ailleurs très heureux du travail accompli avec les équipes de cette dernière ainsi qu’avec les communes traversées. Ce travail va permettre à chacun de se mettre en route s’il le souhaite ». Le pasteur Breyne, présent à la cérémonie insiste sur la dimension œcuménique de celle-ci : « C’est un impératif fondamental pour nous chrétiens ». Il en vient à la notion de pèlerinage, faisant le lien avec l’interrogation : « La question me semble légitime. Elle nous fait vivre d’avantage que nos certitudes. La question met en route et la Foi est un cheminement ».

« Un parcours de 222 km »

Renaud Muselier reprend : « Ce tracé a pu voir le jour et se concrétiser aujourd’hui. J’ai eu le plaisir l’année dernière, le lundi de Pentecôte, de présenter une ébauche de ce pèlerinage. Depuis nous avons travaillé ensemble, pour faire de ce projet un vrai pèlerinage à la hauteur de celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il consistera en un parcours de 222 km à parcourir en 10 étapes, des Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu’à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine, en passant par la grotte des Aygalades. Aujourd’hui c’est une première étape que nous franchissons. Nous allons continuer à travailler sur le fléchage, l’accueil, l’hébergement ».

Le président de Région ne cache pas ses ambitions pour ce pèlerinage : « Il pourra être le cinquième le plus fréquenté au monde. Après Jérusalem Terres Saintes, Rome, Saint-Jacques-Compostelle, Lourdes. Nous espérons 100 000 pèlerins par an d’ici trois ans ». Le Comité Régional de Tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d’Azur précise : « C’est d’autant plus important que les personnes qui feront ce pèlerinage viendront hors période estivale, trop chaude pour marcher ».

« Vers une labellisation de l’itinéraire »

« Nous travaillons ensemble depuis plus d’un an sur un logo et une signalétique. Sur chaque étape, seront installés des panneaux d’interprétation, que nous prévoyons d’implanter sur la dizaine de sites patrimoniaux. Le logo "Sur les Pas de Marie Madeleine" sera utilisé tout au long de l’itinéraire, notamment au sol. Et, à partir de 2023, nous envisageons avec la Fédération de randonnée d’aller vers une labellisation de l’itinéraire », annonce-t-il.

« Rendez-vous le 6 juin à l’hostellerie de la Sainte-Baume »

Rendez-vous est pris le 6 juin à l’hostellerie de la Sainte-Baume « car rien de tout cela n’aurait été possible sans la restauration de la Grotte, ni sans un effort pour la restauration de la Basilique à Saint-Maximin ».

Ce pèlerinage s’inscrit dans une politique globale en faveur du patrimoine chrétien : 4,6M€ ont été mobilisés depuis 5 ans, pour restaurer Églises, Cathédrales, Basiliques, Abbayes, Monastères de la région. « Nous avons ainsi soutenu par exemple : la restauration de la mythique Abbaye de Sénanque, La Cathédrale de Notre-Dame-et-Saint-Véran de Cavaillon ; et bien sûr la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin. »

Michel CAIRE

Les 10 étapes sont variables entre 8 et 27 km, et entre 2 et 9 heures de marche.

Les étapes : Saintes-Maries-de-la Mer → Salin de Giraud → Fos sur Mer → Martigues → Carry le Rouet→ Marseille / Estaque → Marseille / Saint Victor → Marseille / La Barasse → Gémenos / Jas de la Lèbre → Hôtellerie de la Sainte Baume → Saint-Maximin La Sainte-Baume.