Provence-Alpes-Côte d’Azur : La Chambre Régionale de l’ESS lance son premier Tour des territoires

Denis Philippe, président de la Cress Paca (Photo archives Destimed)

Un grand « Tour des territoires » s’articulera sur 4 jours sous la forme d’un « plateau télé en ligne » qui permettra à distance, à tous les acteurs de l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur, de participer aux débats et aux différentes manifestations. Plusieurs événements sont à souligner au rang desquels une table ronde avec pour thème : « plan de relance pour l’ESS », animée notamment par la Direccte Paca, avec des témoignages d’entrepreneurs de l’ESS. Les derniers chiffres de l’ESS, à l’échelle régionale seront également présentés tout comme les prochains rendez-vous phares de 2021 dans chaque territoire. Enfin, un échange entre les adhérents de la Cress et son président, Denis Philippe, sera également proposé.

La volonté d’implanter depuis 2 ans des permanences dans chaque département

« Les entreprises de l’ESS sont impactées de près ou de loin par cette crise sans précédent », explique Denis Philippe qui considère que « la crise ne doit pas venir anéantir leurs espérances et leurs efforts en faveur de la relance de leurs activités. Dans cette période difficile, nous devons être encore plus unis et s’organiser différemment : se rassembler, se mobiliser davantage pour accélérer le changement que l’on veut voir dans nos territoires. L’objectif commun doit être de démontrer ensemble que nos modes d’entreprendre sont efficaces. » Depuis 2018, l’une des principales missions de Denis Philippe et de son équipe a été d’installer et de développer dans chaque département une antenne de la CRESS pour être au plus près des besoins des acteurs ou futurs acteurs de l’ESS. Des délégations ont été créées sous la forme de « permanences » sur chaque territoire départemental, avec pour objectifs « recueillir les besoins présents sur le plan local, mettre en relation les différents acteurs de l’EES, animer des programmes pour les entreprises. » Cette première édition du « Tour » de la Cress sera l’occasion de dresser un premier bilan de ce développement voulu dans chaque département, et de mettre en exergue les points d’amélioration dans les relations et services de proximité avec les acteurs de l’ESS. Pour organiser cette opération, la Cress s’est appuyée sur des partenaires locaux comme la Mutualité Française, l’Udess 05 et la Ligue de l’Enseignement 84

Bruno ANGELICA