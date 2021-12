Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un XV sudiste à la conquête du CES Las Vegas

Du 5 au 8 janvier 2022, la Région Sud, les Métropoles Nice Côte d’Azur, Toulon-Provence-Méditerranée et Aix-Marseille Provence, ainsi que risingSUD, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Team France Export Sud accompagneront 15 start-up du territoire afin qu’elles puissent présenter leurs innovations aux professionnels de leur secteur au CES (Consumer Electronic Show).

Cette manifestation, dont la première édition a eu lieu en 1967, est le plus grand salon mondial de l’innovation et la référence absolue en la matière. Chaque année, plus de 170 000 professionnels font le déplacement à Las Vegas afin d’être informés sur les 20 000 innovations présentés au salon. Cette année, 4 départements de la région seront représentés : les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes. Il est à noter que lors du CES Unveiled de Paris, 5 start-up régionales ont été distinguées par un Innovation Award sur les 16 décernées au niveau national.

En amont de leur participation au CES de Las Vegas, les 15 start-up bénéficient d’un accompagnement réalisé par la Région Sud et Business France afin qu’elles soient parfaitement préparées à ce salon. Cet accompagnement est opéré par la CCIR et risingSUD à travers un financement de la Région SUD.

Bernard Kleynhoff indique aux participants : « Vous y aller pour vendre mais aussi pour faire des rencontres avec des investisseurs, des partenaires, vous nourrir des innovations des autres exposants. Et nous serons tous là pour vous aider ». Didier Parakian rappelle que le CES c’est 165 000 visiteurs, 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires et 4 000 journalistes. Tout comme Bernard Kleynhoff sur le soutien apporté : « Nous serons vos VRP alors que vous allez découvrir le monde de demain à Las Vegas. Alors rêvez grand ». Il poursuit : « Renaud Muselier veut faire de notre région la plus belle d’Europe, nous voulons faire de même pour la métropole Aix-Marseille Provence ». Il conclut en affichant l’ambition d’obtenir le prix de capitale européenne de l’innovation.

Jean-Daniel Beurnier prévient : « Vous aurez entre trente secondes et une minute pour convaincre. Il y aura des investisseurs potentiels, vous devrez les repérer, les attraper, le plus important c’est que vous fassiez du business ». Pour Emmanuel Berthod, BiopoolTech c’est un 3e déplacement à Las Vegas et avoue y retourner « avec plaisir » : « Las Vegas a représenté un virage pour nous. Nous y sommes allés pour présenter nos piscines connectées avec le soutien de la Région. Et, nous sommes devenu les leaders européens de la piscine bio. Et là, nous retournons à Las Vegas pour présenter une alarme de piscine par intelligence artificielle ».

Saadi Brahmi, Solable, explique : « Nous avons créé et breveté en 2017 un purificateur d’eau UV-A LaVie® qui fonctionne sans filtre ni entretien et permet de purifier l’eau du robinet en 15 minutes. Il utilise la photolyse du chlore par rayonnement UV-A. Ce traitement permet l’abattement du chlore et de ses dérivés, des composés chimiques tels que certains pesticides ou traces de médicaments, des goûts et odeurs que l’on peut rencontrer dans l’eau du robinet ». Il en vient à l’impact de Las Vegas : « Nous sommes allés en 2018 et, quelques mois plus tard, nous avions un premier contrat de 600 000 euros, aujourd’hui, malgré la crise, nous avons plus d’un million d’euros par an de chiffre d’affaires. Nous retournons à Las Vegas pour présenter une fontaine à eau pour les entreprises ».

Michel CAIRE

Ils vont à Vegas



Nodeus Solutions

Nodeus Solutions a développé et breveté Kokoon le plus innovant des dispositifs de téléassistance prédictive (IoT +AI + App mobile) connectant les personnes isolées à domicile avec leur communauté. L’ambition est d’améliorer le bien-être indépendant en vieillissant à l’échelle mondiale en créant des liens de solidarité pour 40 millions de bénéficiaires.

Produit : Kokoon

Solution innovante de suivi d’activité et d’analyse du comportement pour la prévention et la sécurité des personnes isolées à domicile. Système breveté de bienveillance inclusive et solidaire, Plug & Play, made in Région SUD, (capteurs + IA + Appli + services supervision) : Sans caméra ni dispositif porté, Plug & Play, en 40 minutes tout habitat devient intelligent, sans travaux. Kokoon permet de tenir informé en temps réel les ayants droits familiaux et professionnels de santé, des premiers signaux faibles, de fragilité ou de perte d’autonomie. KoKoon crée une chaîne de valeur solidaire de proximité, de prévention et de sécurité autour des personnes les plus vulnérables. Le service de supervision 24/7 est assuré par les équipes de l’entreprise adaptée et d’insertion handicap NS Citadelle, présent en Métropole en territoire d’Outre Mer.

Skincasts

Skincasts est dans l’innovation en modélisation, simulation et impression 3D dans le domaine de la santé. Son orthèse (communément appelée attelle) est une immobilisation en plastique recyclable et biodégradable, fabriquée en PLA (PolyLactic Acid) pour le contact prolongé avec la peau. Sa modélisation est aérée et permet d’assurer un lavage normal des mains, crucial en cette période épidémique. Elle est respirante, prévient la macération et les odeurs. Elle rend la desquamation possible et autorise le patient à prendre des douches, se baigner et entamer plus rapidement la rééducation avec prise d’appui en balnéothérapie. Sa résistance à l’eau évitera les ablations / reconfections de plâtre, diminuant ainsi les risques de déplacements secondaires des fractures.

Kalyzée

Kast Revolt, solutions de technologies audiovisuelles pour formations à distance, préfigure selon Kalyzée l’avenir de l’audiovisuel. Toute l’intelligence est embarquée dans la caméra même qui n’est plus un simple objet statique de prise de vues mais un véritable centre de gestion de flux dans un environnement connecté. Avec une installation chrono en 30 secondes, Kast Revolt est tout de suite opérationnelle. Le contrôle est réalisé via une tablette directement connectée au Wifi dédié de la caméra. L’application gratuite de pilotage « kast remote » est disponible sur l’App Store et Google Play.

Nanaba

Nanaba est une application innovante et intuitive pour mobile et tablette sur IOS, Android et Huawei, AppGallery. Cette application d’abord gratuite (période d’essai) puis payante a pour objectif de verrouiller les applications sélectionnées par le parent comme Instagram, TikTok , Youtube , Gulli... Mais Nanaba demande en retour pour débloquer l’application la résolution d’un petit jeu éducatif amusant basé sur l’apprentissage par répétition. Ce jeu éducatif de durée variable (d’une simple question à 10 minutes ou plus) rentrera dans la catégorie choisie par le parent, à savoir : Maths, Français, Langues étrangères, Histoire... et sera adapté à son niveau scolaire. Tous les modules sont étudiés et créés par des enseignants de l’Éducation nationale. Afin de pouvoir adapter le niveau de difficulté du quiz au niveau de l’élève, Nanaba utilise un algorithme spécifique, et au niveau pédagogique il utilise le principe de l’apprentissage par répétition espacée.

Instant2gether

Instant2gether est un réseau social pour les sorties, activités sportives et culturelles… i2g crée un écosystème qui permet aux organisateurs d’activités de proposer des flyers digitaux aux utilisateurs qui cherchent à occuper leur temps libre. Les utilisateurs gagnent du temps et les organisateurs fédèrent leur communauté, trouvent de nouveaux clients. Trouver une activité autour de soi, en quelques secondes, à pratiquer dans les heures qui viennent, seul ou entre amis, c’est ce vous propose instant2gether.

Agrove

Avec l’ambition de revégétaliser nos villes pour les rendre plus durables et plus humaines, Agrove a développé le premier système IoT innovant dédié à l’agriculture urbaine durable. Son produit se présente sous la forme de bacs de cultures et de capteurs connectés. À la base de cette architecture, la société a utilisé un réseau de capteurs qui collecte des données agro climatiques et les stockent dans 3 bases de données, via le réseau Lora :

• Une destinée aux collectivités et aux agriculteurs urbains pour gérer des centaines de systèmes de cultures (via des tableaux de bord) et piloter à distance leurs installations.

• Une destinée au grand public sous la forme d’une application mobile pour éduquer les utilisateurs à cultiver facilement en ville et les alerter en cas de problème.

• La dernière base de données alimente des algorithmes d’intelligence artificielle (machine Learning) pour comprendre les microclimats urbains, la croissance des plantes en ville et quantifier les impacts environnementaux.

Cearitis

Cearitis propose aux agriculteurs une alternative aux insecticides pour protéger les cultures des ravageurs : un système de lutte biologique composé d’un produit répulsif et d’un produit attractif deux fois moins cher que les stratégies concurrentes, qui protège entièrement le verger de manière écologique, tout en réduisant les pertes de récolte et le temps de travail de l’agriculteur par 4 en moyenne. Ses procédés sont basés sur la technologie stratégie du push & pull. Il s’agit d’une solution répulsive bio inspirée qui se diffuse sur les cultures pour créer une barrière efficace contre les ravageurs. Elle est couplée à un piège situé à l’extérieur des parcelles qui diffuse de manière autonome une solution attractive pour attirer et piéger les insectes préalablement déviés. Le piège PIRA, est au cœur du système d’innovation. C’est un piège autonome et connecté qui diffuse en continue et sans intervention de l’agriculteur une solution attractive naturelle spécifique au ravageur ciblé. PIRA est en aluminium, alimenté par un panneau solaire et un module de contrôle à distance.

Chargepoly

La station Chargepoly est destinée aux flottes de véhicules électriques. Elle permet un service de charge rapide et planifié. Le système breveté combiné à une intelligence de planification des priorités permet de minimiser le capex de l’infrastructure d’une part et de programmer les besoins en énergie des véhicules en fonction de la disponibilité au réseau électrique d’autre part.

Green system automotives

Green Systems Automotives développe un dispositif embarqué de conversion aux biocarburants (technologie Flexfuel) ainsi qu’aux futurs e-carburants pour le marché des deux-roues motorisés des véhicules de loisirs ainsi que sur le marché du nautisme réduisant drastiquement leur impact environnemental. La solution Green system automotives conjugue bénéfices écologiques et économiques et intègre comme services associés : application de télémétrie embarquée, tracking GPS et service d’alerte en cas d’accident. Évolution 2022 : Intégration d’un nouvel analyseur de carburant par spectrométrie permettant l’optimisation des réglages moteur et assurant la caractérisation des futurs e-carburants.

Neptech

NepTech conçoit des navires à hydrogène de transport de passagers et de marchandises zéro émission, performants et intelligents. Le Nepshuttle est une navette intelligente qui transporte les personnes de manière écologique, aussi performante que les navires traditionnels à moteurs thermiques. Le NepShuttle est un catamaran à propulsion électrohydrogène de 12 à 24 mètres pouvant embarquer jusqu’à 150 passagers. NepTech aborde une approche produit innovante reposant sur une plateforme/un châssis commun à plusieurs usages. Les technologies développées par NepTech permettent de réduire significativement la consommation énergétique des navires tout en égalant les performances opérationnelles des navires traditionnels à propulsion diesel. Les innovations NepTech reposent sur deux axes : la réduction de la résistance hydrodynamique et l’augmentation de l’efficacité énergétique. Ces innovations permettent de réduire de 35% à 50% la consommation énergétique.

Wise-integration

Wise-Integration a développé un circuit intégré en technologie GaN (WiseGan®) associé à un nouveau schéma électrique (WiseWare®) afin de concevoir des alimentations de puissance ultra compactes sans compromettre l’efficacité. Cela a permis de développer le PowerCube, si petit et léger qu’il est intégré au vélo électrique lui-même, ce qui augmente considérablement l’autonomie du vélo électrique. Ce chargeur embarqué est 3 fois plus petit, puissant et très efficace. Il donne la liberté de charger partout où nous pouvons trouver une prise électrique.

Millionroads

Millionroads est une startup de la Edtech établie à Avignon qui dispose d’une expertise unique en matière de data intelligence, spécialisée dans la collecte et l’analyse des données sur les parcours de formation et les trajectoires professionnelles des individus.

La solution numérique MyRoad, cartographie des millions de trajectoires scolaires et professionnelles et permet aux utilisateurs de construire leurs propres parcours d’orientation. Conçue grâce à la puissance de la data et de l’IA, elle se présente sous la forme d’une carte interactive et intelligente : MyRoad propose d’explorer de manière ludique des aventures académiques et professionnelles qui sont autant d’explorations possibles de métiers et de formations. L’objectif est de donner l’opportunité aux bénéficiaires en formation, en activité ou en recherche d’emploi de clarifier les choix qui s’offrent à eux et d’appréhender leur propre trajectoire le plus librement et sereinement possible. MyRoad peut être enrichie à façon et éditorialisée afin de proposer une expérience personnalisée, territorialisée et exhaustive aux publics. L’interface a été conçue dans une logique mobile first, et MyRoad s’utilise sur tablette, ordinateur et smartphone afin de correspondre aux usages numériques des publics.

Iothink solutions

IoThink Solutions a créé la solution IoT la plus innovante pour contrôler vos devices, surveiller votre flotte et analyser vos données. Cet ensemble d’outils IoT est appelé « Kheiron IoT Suite ». C’est une solution tout-en-un pour créer, visualiser, contrôler et analyser vos capteurs depuis un seul endroit. La société fournit tous les outils dont vous avez besoin pour créer votre cas d’usage, décoder votre payload et exploitez vos données. Elle a conçu une plateforme IoT agnostique qui vous permet de récupérer les données depuis une ou plusieurs connectivités (Sigfox, LoRa, etc.), utiliser des capteurs et équipements de différents constructeurs sur un même tableau de bord et utiliser les cas d’usage pour tous les capteurs.

Fair vision

Faircam est un système de captation vidéo multi-caméras pour le football en compétition. Le système permet de filmer automatiquement les matchs, les retransmettre sur la plateforme OTT via l’application Fair vision et de permettre aux utilisateurs d’avoir accès entre autres à des mesures de performance, des outils pédagogiques de coaching et de création de clips sous différents formats.

Mycoach

MyCoach accompagne la transformation numérique du sport, ses 20 ingénieurs développent des solutions logicielles pour les acteurs du sport professionnel et amateur. MyCoach est le partenaire numérique de 11 fédérations olympiques françaises, de l’UEFA et de 252 clubs professionnels et s’est récemment diversifié avec des solutions B2C centrées sur l’athlète. MyCoach Tracker est la solution qui permet de mesurer et améliorer ses performances sur les terrains de football outdoor. Certifié et validé par la Fifa, le kit est composé des éléments suivants :

une balise GPS épaulée d’un accéléromètre pour suivre et enregistrer les déplacements du joueur

une brassière destinée à accueillir la balise

une sacoche de transport

une application IoS/Android qui permet de dialoguer avec la balise en Bluetooth et de restituer les performances calculées par notre architecture cloud