Provence-Alpes-Côte d’Azur : clôture du Parlement régional de la Jeunesse

Accueil > Provence > Politique > Provence-Alpes-Côte d’Azur : clôture du Parlement régional de la (...)

Renaud Muselier entouré des jeunes parlementaires à l’Hôtel de Région ©R. Cintas Flores

« Le Parlement Régional de la Jeunesse est un symbole de la citoyenneté. Notre jeunesse mérite d’être écoutée, mais plus encore, elle mérite de contribuer aux décisions qui l’engagent. Il est essentiel de donner la parole à nos jeunes afin qu’ils découvrent la noblesse de l’engagement politique, qu’ils comprennent que c’est encore utile. En donnant la parole aux jeunes, nous leur faisons confiance. Ils sont les ambassadeurs de notre région et l’avenir de cette société », a déclaré Renaud Muselier avant d’ajouter : « Au-delà des compétences en matière d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle ou de transport, la Région souhaite entretenir un dialogue permanent avec la jeunesse. »

La jeunesse est une priorité de l’intervention publique de la collectivité régionale.

Le Fonds Régional pour la Jeunesse adopté lors de l’Assemblée Plénière du 15 mars 2019 « permet de mettre en visibilité et en cohérence l’ensemble des dispositifs régionaux en faveur de la jeunesse, qui représentent un budget de 765M€, soit 42% du budget de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

Le parlement régional de la Jeunesse

Le Parlement Régional de la Jeunesse est une assemblée composée de jeunes lycéens, d’apprentis, ainsi que d’élèves et d’étudiants des formations sanitaires et sociales, âgés de 15 à 25 ans. Il s’agit d’une assemblée paritaire et respectueuse des équilibres démographiques régionaux qui met concrètement en œuvre le dialogue structuré de la collectivité régionale avec les jeunes.

Une assemblée de jeunes investie sur la co-construction des politiques publiques régionales

Le travail des jeunes parlementaires régionaux s’articule autour de quatre axes :

• L’élaboration de projets d’intérêt général déterminés par les jeunes eux-mêmes, en lien avec les compétences de la Région.

• La proposition de contributions et d’actions thématiques, notamment sur les questions relatives au développement durable et à la préservation de notre environnement ou sur le fonctionnement des institutions européennes.

• L’organisation de projets concrets issus des travaux des jeunes membres afin de représenter la Région.

• La participation à des manifestations et des projets d’envergure régionale voire nationale.

Pour l’année 2021, le Parlement Régional de la Jeunesse a été doté d’un budget d’autonomie d’un montant de 50 000 €. Les jeunes parlementaires ont notamment promu des actions visant la promotion de l’égalité Femme-Homme et la lutte contre toutes formes de stéréotypes. Lors de cette mandature, les jeunes se sont également investis autour des enjeux sur le développement durable, la citoyenneté et les conditions de vie des jeunes sur notre territoire.

La rédaction