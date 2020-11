Provence-Alpes Côte d’azur : Renaud Muselier apporte son soutien aux santonniers

Accueil > Provence > Politique > Provence-Alpes Côte d’azur : Renaud Muselier apporte son soutien aux (...)

Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France a reçu les représentants des santonniers et créchistes de la région Sud afin d’échanger avec eux sur l’impact de la crise sanitaire sur leur activité. Avec les annulations des marchés de Noël et des foires aux santons, ces garants des valeurs et des traditions provençales jouent leur survie. A l’issue de cet échange, le Président de Région a annoncé qu’une aide forfaitaire de 2 000€ serait versée à l’ensemble des artisans santonniers et créchistes et qu’ils pourront également bénéficier d’une aide de 500€ consacrée au paiement des loyers du mois de novembre.

Renaud Muselier a reçu les représentants des santonniers et créchistes de la région Sud © Jean-Pierre Garufi

Renaud Muselier rappelle qu’en 2019 Provence-Alpes-Côte d’Azur comptait 16,5 % d’entreprises artisanales. « L’artisanat, avec plus de 170 000 entreprises, représente à lui seul 33 % de l’économie régionale soit plus de 27,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires », précise-t-il. Depuis 2017, près de 11 000 artisans et commerçants ont pu compter sur une aide régionale « pour un montant de près de 20M€ ». Un soutien qui s’est renforcé avec la crise de la Covid. « Après avoir injectés avec l’État et ses partenaires plus de 750M€ lors de la première vague, la Région a réactivé l’ensemble des dispositifs d’urgence dont 65M€ mobilisables immédiatement pour accompagner le second confinement », précise Renaud Muselier. A l’approche des fêtes de fin d’année durant lesquelles artisans et commerçants réalisent la grande majorité de leur chiffre d’affaires, la Région Sud a développé de nouveaux outils à l’instar de la plateforme sauvernoel.maregionsud.fr qui propose aux habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur un annuaire complet et référencé des commerçants à proximité. Afin d’aider les entreprises à franchir le pas, la Région propose également une aide comprise entre 2 000€ et 5 000€ pour digitaliser leur activité. Aujourd’hui, les dispositifs sont complétés. La région met en place une aide de 500€ consacrée au paiement des loyers du mois de novembre de 6 000 petites entreprises -contraintes de fermer administrativement leur commerce- pour leur permettre de passer cette période difficile. Parmi ces entreprises, on compte plus de 200 artisans santonniers et créchistes de la région. « Porteurs d’une tradition née en Italie dont la Provence est devenue le berceau depuis plusieurs siècles, les santonniers sont les garants des racines et des valeurs provençales. A l’image des Maisons Carbonel, Escoffier ou Fouques dont le savoir-faire transmis de génération en génération est mondialement reconnu, ils participent au rayonnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur. » Alors que les annulations successives des marchés de Noël comme des foires aux santons et les restrictions liées à la crise sanitaire impactent considérablement leur activité, l’ensemble des santonniers et créchistes du territoire bénéficieront d’une aide directe de 2 000€ versée par la Région Sud dès janvier.

Michel Caire