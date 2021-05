Provence-Alpes-Côte d’Azur. Renaud Muselier présente l’ensemble de ses candidats aux régionales

Accueil > Provence > Politique > Provence-Alpes-Côte d’Azur. Renaud Muselier présente l’ensemble de (...)

Renaud Muselier tête de liste régionale et tête de liste dans les Bouches-du-Rhône, a présenté l’ensemble de ses candidats, des listes conduites, dans les Alpes-de-Haute -Provence par David Gehant, maire de Forcalquier, Chantal Eymeoud, maire d’Embrun, dans les Hautes-Alpes ; Christian Estrosi, maire de Nice dans les Alpes-Maritimes ; François De Canson, maire de La Londe-les-Maures, dans le Var et Bénédicte Martin dans le Vaucluse

Renaud Museliervient de présenter ses listes entouré de têtes de listes et candidats ©DR

Renaud Muselier, le président LR de la région Sud vient de présenter ses listes. Elles comprennent 19 présidents de métropoles et d’intercommunalités, 43 maires de communes : « De nos plus petits villages : Lieuche, dans les Alpes-Maritimes, 48 habitants ; Beaumettes, dans le Vaucluse, 250 habitants, Upaix, dans les Hautes-Alpes, 456 habitants jusqu’aux grandes métropoles : Nice, 350 000 habitants, Toulon, 167 000 habitants, le 7e secteur de Marseille, 155 000 habitants, Aix-en-Provence, 145 160 habitants ainsi que 22 communes de moins de 5 000 habitants représentées », détaille Renaud Muselier qui ajoute que la liste compte également « trois présidents d’unions des maires : Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes ainsi que la présidente de l’association régionale des communes pastorales, le président de l’union des maires ruraux des Alpes-Maritimes et le président de la Fédération régionale des Parcs Naturels Régionaux. »

« Aucun ministre, aucun parlementaire, conformément à l’engagement pris »

Et enfin 9 tendances politiques sont représentées, des écologistes « raisonnables » à la Droite. Renaud Muselier précise donc :« On y trouve Les Républicains, ma colonne vertébrale, plus de la moitié des candidats hors société civile ainsi que des représentants de l’UDI, les Centristes d’Hervé Morin, la France Audacieuse de Christian Estrosi, le MoDem, le Mouvement Radical, l’Union des centristes et des écologistes, AGIR, le Parti de la Ruralité et la République en Marche ». Et il insiste sur le fait que sa liste ne compte : « aucun ministre, aucun parlementaire, conformément à l’engagement pris ».

Puis de mettre en avant un certain nombre de personnalités qui se retrouvent sur ses listes : Le Monde de la culture avec Alexandra Timar, directrice adjointe du

Théâtre des Halles d’Avignon ; Jean-Pierre Blanc, directeur de la Villa Noailles à Hyères ou encore Sabrina Roubache, productrice de cinéma. Concernant le monde économique avec Alain Gargani, engagé dans le syndicalisme patronal, Nicolas Laugier, Président d’une association des commerçants ; Valérie Peisson, ancienne vice-présidente de Tribunal de Commerce de Manosque...

Le monde de la santé est représenté par Georges Leonetti, doyen de la faculté de médecine de Marseille ; Josy Chambon, directrice de l’institut de formation des professionnels de santé varois ; Bertrand Mas-Fraissinet, praticien hospitalier et président du Groupe Pasteur Mutualité ; Elsie Nicolas, cadre de santé dans les Hautes-Alpes ; Sophie Amarantinis, directrice générale du réseau JCM Santé, Hervé Cael, vice-président de l’Ordre régional des médecins.

Pour le monde agricole on note la présence de Fabienne Joly, présidente de la Chambre d’agriculture du Var. Le monde sportif est représenté par Hervé Liberman, président du Comité régional olympique et sportif, Président de la commission régionale du sport

Le monde de la sécurité est représenté par le Général David Galtier, ancien Inspecteur général des armées, Dominique Brogi, chef d’entreprise Monsherif pour protéger les victimes de violences familiales. Renaud Muselier met aussi en exergue des jeunes engagés tels Abdel Madi, président de l’association « Partage ton talent », désigné « Prodige de la République » ou encore Alisée Friedli, présidente du Rotaract Marseille Provence en 2020.

Il souligne encore la présence de l’ancienne présidente du Crif Marseille-Provence, Michèle Teboul, du président du Collectif Prouvenço Jean-Pierre Richard, la présidente de l’Agence régionale pour la Biodiversité et l’Environnement, Anne Claudius-Petit, deux enseignants-chercheurs de l’Université d’Aix-Marseille, Dominique Augey et Marc-Karim Bendiane Gamby.

Michel CAIRE

Les candidats

04 - Alpes-de-Haute-Provence

David gehant - maire de Forcalquier, Président de la Communauté de Communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, Conseiller régional, Gérant de sociétés -Les Républicains.

Sophie Vaginay - maire de Barcelonnette, Présidente de la Communauté de Communes de l’Ubaye Serre-Ponçon, Conseillère départementale, Juriste - Les Républicains.

Jean-Charles Borghini - maire de La Brillanne, principal du collège Camille Reymond à Château-Arnoux-Saint-Auban - Sans étiquette.

Valérie Peisson - Adjointe au Maire de Manosque, ancienne Vice-présidente du Tribunal de Commerce - Sans étiquette.

Nicolas Laugier - adjoint au Maire de Sisteron -Sans étiquette.

Michelle Honnorat - Conseillère municipale de Digne-les-Bains -Sans étiquette.

05 - Hautes-Alpes

Chantal Eyméoud - maire d’Embrun, Présidente de la Communauté de communes Serre-Ponçon – Vice-Présidente de la Région - Les Centristes.

Roger Didier - maire de Gap, Président de la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance - Vice-Président de la Région - Divers droite.

Agnès Rossi - Cadre commercial -LREM

Florent Martin - Maire d’Upaix, Chef d’entreprise -Sans étiquette.

Elsie Nicolas - Première adjointe au maire de Chabottes, Vice-présidente de la Communauté de Communes du Champsaur-Valgaudemar, Cadre de santé - Sans étiquette.

Arnaud Murgia - maire de Briançon, Président de la Communauté de Communes du Briançonnais, Conseiller départemental - Les Républicains

06 - Alpes Maritimes

Christian Estrosi - Maire de Nice -Président de la Métropole Nice Côte d’Azur - Président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur - La France Audacieuse.

Françoise Brunetaux - Adjointe au maire de Cannes - Vice-Présidente de la Région - Les Républicains.

Serge Amar - Adjoint au maire d’Antibes – Conseiller régional - Les Républicains.

Agnès Rampal - Adjointe au maire de Nice - Vice-Présidente de la Métropole Nice Cote d’Azur -Conseillère régionale - La France Audacieuse.

Jean-Marc Delia - maire de Saint Vallier de Thiey - Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse - Divers droite.

Sandra Paire - Première adjointe au maire de Menton - Les Républicains.

Pierre-Paul Léonelli - adjoint au maire de Nice - Vice-Président de la Métropole Nice Cote d’Azur- Président de groupe à la Région - Les Républicains.

Jennifer Salles-Barbosa - adjointe au maire de Nice – Conseillère régionale - Les Centristes.

Richard Galy - maire de Mougins – Conseiller régional - Les Républicains.

Laurence Boetti-Forestier - Conseillère régionale - Modem.

Roger Roux - maire de Beaulieu-sur-Mer -conseiller régional - Les Républicains.

Magali Altounian - adjointe au maire de Nice - LREM.

Jean-Paul David - Président de l’Union des Maires 06 - maire de Guillaumes - conseiller régional - Mouvement de la ruralité.

Colette Fabron - maire de Saint-Étienne-de-Tinée - Vice-Présidente de la Métropole Nice Côte d’Azur - La France Audacieuse.

Bruno Bettati - maire de La Gaude - Les Républicains.

Véronique Borre - Fonctionnaire territoriale - La France Audacieuse.

Georges Botella - maire de Théoule-sur-Mer - LREM.

Noëlle Palazzetti - adjointe au Maire de Cagnes-sur-Mer - Les Républicains

Thomas Berettoni – Premier Adjoint au Maire de Saint Laurent du Var - La France Audacieuse

Auréa Cophignon - Conseillère Municipale Nice - LREM.

Gilles Cima - Adjoint au Maire de Cannes - UDI.

Andrée Alziari-Negre - Conseillère régionale - Modem

Graig Monetti - Adjoint au Maire de Nice - LREM

Denise Leiboff – Maire de Lieuche – Présidente de l’union des communes pastorales de la Région - Mouvement de la ruralité

Jean-Pierre Vassallo – Maire de Tende - Divers droite

Élodie Saiag Hirschi – Conseillère Municipale de Villeneuve-Loubet - Divers droite

Hervé Cael – Conseiller Municipal de Nice - Mouvement Radical

Caroline Migliore – Conseillère départementale des Alpes Maritimes - La France Audacieuse

Abdelhakim Madi - Président des Jeunes européens de Nice - Les Républicains

13 - Bouches-du-Rhône

Renaud Muselier - Médecin, Président de la Région, Président de Régions de France - Les Républicains.

Sophie Joissains - Adjointe maire d’Aix-en-Provence, UDI.

Nicolas Isnard - Maire de Salon-de-Provence, Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence - Les Républicains.

Sabrina Roubache - Productrice de cinéma, société civile.

Georges Cristiani - Président de l’Union des Maires 13, maire de Mimet, Vice-Président de la Métropole Aix Marseille Provence, Divers.

Aurore Bruna - Conseillère municipale de Marseille, Vice-Présidente du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, société civile.

David Galtier - Général d’armée, Vice-président de la Métropole Aix Marseille Provence, conseiller municipal Marseille, société civile.

Isabelle Savon - Conseillère municipale de Marseille, Les Républicains.

Bruno Genzana - Vice-Président du Conseil départemental, conseiller régional, Les centristes.

Marie Florence Bulteau Rambaud - Conseillère régionale - Modem.

Christophe Madrolle - Travailleur social - Union des centristes et écologistes.

Suzelle Ayot - Adjointe au maire d’Istres - Les Républicains.

Ludovic Perney - Élève avocat, conseiller régional - Les Républicains.

Patricia Colin - Première Adjointe à Marignane, cadre de la fonction publique - Divers droite.

Bernard Kleynhoff - Chef d’entreprise, conseiller régional - Société civile.

Valérie Giacomazzi - Conseillère municipale de Bouc-Bel-Air - AGIR.

Georges Leonetti - Doyen de la faculté de Médecine, Vice-Président de la Région - société civile.

Anne Claudius Petit - Conseillère régionale - UDI.

Alexandre Doriol - Adjoint au maire de La Ciotat - Les Républicains.

Éleonore Leprettre - conseillère régionale - Modem.

Cyril Juglaret - conseiller régional - Les Républicains.

Sylvaine Di Caro - Adjointe au maire d’Aix-en-Provence - UDI.

Jean Pierre Serrus - Maire de La Roque d’Anthéron - LREM.

Solange Ponchon - Première Adjointe au Maire de Châteaurenard - Divers droite.

Alain Gargani - président CPME Sud - Société civile.

Caroline Pozmentier - Vice-Présidente de la Région – La France Audacieuse.

Hervé Liberman - Président du Comité Régional Olympique et sportif et Président de la commission régionale du sport - Société civile.

Marion Bareille - Maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille - Les Républicains.

Bertrand Mas Fressinet - Président du groupe Pasteur Mutualité - LREM

Nathalie Fedi - 1ère adjointe au maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille- Les Républicains.

Jean-Pierre Richard - Président du collectif Prouvenço, société civile.

Dominique Augey - Adjointe au maire d’Aix-en-Provence - UDI.

Serge Perottino - Maire de Cadolive - Président du conseil de territoire du Pays. d’Aubagne et de l’Étoile - Divers droite.

Sophie Amarantinis - Adjointe au maire d’Aubagne - Les Républicains.

Olivier Fregeac - Maire de Peyrolles-en-Provence - Les Républicains.

Caroline Gora - Militante associative lutte contre les violences familiales - société civile.

Philippe Ardhuin - Maire de Simiane - Les Républicains.

Christianne Paul - Présidente de la Fédération Nationale des Patients en Psychiatrie - Les Républicains.

Hervé Gévontian, avocat - société civile.

Sylvie Casalta - Administrateur à la Commission Européenne, société civile.

Malik Houamria - Président de l’association action et communication Harki de Provence - société civile.

Marion Moreau, fonctionnaire d’État , société civile.

David Barris, Adjoint au maire de Châteauneuf les Martigues, Les Républicains.

Isabelle Laurent, chef d’entreprise, Les Républicains.

Marc Karim Ben Diane Gamby, chef d’entreprise, société civile.

Alisee Friedli, avocate, Présidente du Rotaract, société civile.

Vincent Colonna D’Istria - Fondateur de Génération Marseille, chef d’entreprise, société civile.

Dominique Quaglia Depousier - Retraité, société civile.

Jonathan Ruffier - Cadre de la fonction publique, UDI.

Michèle Teboul - Ancienne présidente du Crif, société civile.

Jean Mangion, Maire de Sainte-Étienne-du-Gres, Président du Parc Naturel Régional des Alpilles et Vice-Président de la communauté de communes Vallées des Baux Alpilles, Les Républicains.

83 – Var

François De Canson – maire de La Londe-les-Maures - Président de la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures - conseiller régional – Les Républicains.

Virginie Pin - Avocate - adjointe au maire de Toulon – société civile.

Richard Strambio - Maire de Draguignan - Président de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon - Divers droite.

Aurore Laroche - Directrice d’établissement touristique - Présidente d’Esterel Côte d’Azur - Société civile.

Philippe Delaunay - Chef d’entreprise - auditeur de l’Institut des Hautes Études de la Défense nationale - Société civile.

Edwige Marino - Adjointe au Maire de Hyères - Conseillère régionale - Les Républicains.

Jean-Pierre colin -Premier Adjoint au Maire de La Seyne sur Mer – conseiller régional - Les Centristes.

Fabienne Joly - Viticultrice - Présidente de la Chambre d’agriculture du Var – Société civile.

Vincent Morisse – Maire de Sainte Maxime - Président de la communauté de communes Golfe de Saint Tropez – conseiller régional - Les Républicains.

Josy Chambon - Adjointe au Maire de Toulon - Conseillère régionale - UDI.

Hervé Stassinos - Maire du Pradet - Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée - Les Républicains.

Sandra kuntz - Avocate - Adjointe au Maire de Six-Fours-les-Plages - Les Républicains.

André Garron - Maire de Solliès-Pont - Président de la communauté de communes Vallée du Gapeau - Divers droite.

Véronique Delfaux - Adjointe au Maire de Brignoles - Conseillère régionale - Les Républicains.

Mohamed Mahali - Avocat - Adjoint au Maire de Toulon – Les Républicains.

Marjorie Viort - Maire du Thoronet - Vice-Présidente de la communauté de communes Cœur du Var - sans étiquette.

Claude Alemagna - Maire de Lorgues - Vice-Président de la communauté d’agglomération de la Dracénie Provence Verdon - Conseiller régional - Les Républicains.

Sylvie Siri - Maire de Saint Tropez - Vice-Présidente de la communauté de communes Golfe de Saint Tropez - Divers droite.

Rolland Balbis – Maire de Villecroze – Président de la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon – Divers droite.

Sylvie Laporte - Adjointe au Maire La Valette du Var – Divers droite.

Romain Vincent – Adjoint au Maire de Saint-Mandrier-sur-Mer – Les Républicains.

Myriam Robbe - Première Adjointe au Maire de Saint Paul-en-Forêt - Divers droite.

Jean-Pierre Blanc - Directeur de la Villa Noailles – Société civile.

Blandine Monier - Maire de Evenos – Vice-Présidente de la communauté de communes Sud Sainte Baume - Sans étiquette.

Frédéric Masquelier - Maire de Saint-Raphaël – Président de la Communauté d’agglomération Esterel Côte d’Azur - Les Républicains.

Nathalie Bicais - Maire de La Seyne-sur-Mer - conseillère départementale du Var - Vice-Présidente de Toulon Provence Méditerranée -Les Républicains.

-Hubert Falco - Maire de Toulon - Président de Toulon Provence Méditerranée -Sans étiquette.

84 - Vaucluse

Bénédicte Martin - Conseillère Régionale - Les Républicains.

Jean-François Perilhou - Maire de Vaison-la-Romaine / Président de la Communauté de Communes Vaison-Ventoux - Chef d’entreprise - Les Républicains.

Jacqueline Bouyac - Présidente de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin –Adjointe au Maire de Carpentras - Conseillère Régionale - Divers Droite.

Patrick Adrien - Maire de Valréas - Président de la Communauté de Communes Enclave des Papes- Pays de Grignan - Les Républicains.

Claire Aragones - Maire des Beaumettes - Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Lubéron Monts de Vaucluse - Sans étiquette.

Michel Bissiere - Conseiller Municipal d’Avignon - Conseiller Communautaire du Grand Avignon - Conseiller Régional - Les Républicains.

Dominique Brogi - Chef d’entreprise - Société Civile.

Jean Aillaud - Premier Adjoint au Maire d’Apt - Vice- Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon - Les Républicains.

Violaine Richard-Perrin – chef d’entreprise - Société Civile.

Gilles Ripert - Maire de Caseneuve - Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Lubéron - Divers Gauche.

Sylvie Viala - Professeur d’Université - MoDem.

Nicolas Valiente - Conseiller Municipal de l’Isle-sur-la-Sorgue - Les Républicains.

Mathilde Dauphin - Conseillère Municipale de Cavaillon - Pompier Volontaire - Les Républicains.

Quentin David - Conseiller Municipal de Vedène - Les Républicains.

Alexandre Timar - Directrice Déléguée du Théâtre des Halles - Société Civile.

Jérome Bouletin - Maire de Beaumes-de-Venise - Premier Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin - Divers .